الملاكم «المخضرم» ينقذ المشاركة الجزائرية في طوكيو

الجزائر (د ب أ)

أنقذ الملاكم الجزائري المخضرم، عبد الحفيظ بن شبلة، مشاركة بلاده في ظهورها الأول بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وفاز ابن شبلة، اليوم، على منافسه تورسونوف سانجار من أوزبكستان بالنقاط 4-1، في دور الستة عشر لوزن أقل من 91 كجم على أن يلتقي منافسه الروسي جاتشي ماجوميدوف الذي ينافس تحت الراية الأولمبية «الثلاثاء» المقبل في دور الثمانية.

وجاءت مشاركة الرياضيين الجزائريين اليوم مخيبة للآمال رغم تطابقها مع التوقعات، حيث خسر لاعب تنس الطاولة العربي بورياح، أمام المجري ماجوروس بانس في الدور الأول بأربعة أشواط نظيفة، كما أقصى المبارز أكرم بونابي في سيف الحسام بعد هزيمته أمام الياباني كايتو ستريتس 9-15.

ولم يكمل عز الدين لعقاب وحمزة منصوري السباق على الطريق في الدراجات، بينما احتلت هدى شعبي، المركز الـ39 من ضمن 50 مشاركة في الرماية في منافسات بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار سيدات.

واحتل سيد عيل بودينة وكمال آيت داود المركز السادس في الدور الثالث من تصفيات زوجي السكيف رجال برياضة التجديف، ليتجدد الموعد معهما غداً «الأحد» في دور الترضية.