بداية ألمانية «بطيئة» في سباق الأولمبياد التلفزيوني!

برلين (د ب أ)

جاءت بداية بث التلفزيون الألماني لأولمبياد طوكيو بطيئة نوعاً ما، حيث تابع الحفل الافتتاحي للأولمبياد أمس «الجمعة» ما يزيد قليلاً عن مليوني مشاهد على محطة البث العامة «زد. دي. أف».

كانت الحصة السوقية للبث بعد الظهر 23% ولكن هذا الرقم وأرقام لمشاهدين أقل بكثير من آخر حفل افتتاح أقيم في منطقة زمنية مشابهة، حيث وصل إلى 7ر7 مليون مشاهد، بنسبة 3ر52%، لحفل افتتاح أولمبياد بكين.

وذكرت شبكة «يوروسبورت» أن 90 ألف مشاهد إضافي تابعوا الحفل الذي استمر لأربع ساعات عبر شبكتهم. ويوجد لدى شبكتي «زد. دي. أف» و«أيه. أر. دي» العديد من المحتوى الإلكتروني الذي لم يدخل ضمن التصنيفات.