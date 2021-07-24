بن فطيس يصوّب نحو «حلم الإمارات» الأولمبي غداً

أحمد جمال الدين (طوكيو)

يفتتح سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني، غداً «الأحد» أولى مشاركات وفدنا الرياضي بدورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين والتي تستضيفها طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة 839 11 رياضياً يتنافسون في 33 رياضة بواقع 339 مسابقة في 48 منشأة رياضية.

وواصل بن فطيس استعداداته للمشاركة بمسابقة رماية الإسكيت، التي تنطلق اليوم بميدان أساكا للرماية بمشاركة 30 رامياً، يتنافسون في 5 جولات موزعة على يومين بإجمالي 125 هدفاً، بواقع 25 هدفاً للجولة الواحدة حيث تختتم «الاثنين» بعد تأهل أفضل 6 رماة للمرحلة النهائية وفقاً لنتائجهم التراكمية، ليتم بعدها الإعلان عن أصحاب الميداليات الملونة الثلاث.

ويبعد ميدان أساكا للرماية عن وسط العاصمة اليابانية بحوالي 30 كيلومتراً وهو نفس الميدان الذي استضاف منافسات الرماية بدورة طوكيو للألعاب الأولمبية عام 1964.

وزارت عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية مقر القرية الأولمبية للرياضيين بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ورافقها خلال الزيارة أحمد الطيب مدير الوفد، حيث تم الاطلاع على تجهيزات القرية ومنشآتها المنوعة وصالات تناول وجبات الطعام، والصالات الرياضية والغرف المخصصة لالتقاط الصورة التذكارية وغيرها من الخدمات المختلفة.

وأكدت عزة بنت سليمان أن قيادتنا الرشيدة التي أسعدت شعبها على الدوام تستحق أن نبذل من أجلها الغالي والنفيس، بما يحقق تطلعاتها وغاياتها في رفعة وازدهار الإمارات.

وأشارت عزة بنت سليمان إلى أن الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الـ32 بطوكيو تعاهدوا على تقديم أفضل النتائج وإهداء كافة الإنجازات لقيادة نسعد بها ونعتز ونباهي العالم بحرصها واهتمامها بأبنائها في كافة المجالات، مما يضاعف المسؤولية على عاتق الجميع خاصة وأن المتابعة المستمرة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية للرياضيين تعكس مدى حرص القيادة في الاطمئنان على أبنائها والوقوف معهم جنباً إلى جنب في مسيرتهم المشرفة نحو تمثيل الوطن في المحافل الكبرى.

وأضافت بنت سليمان: دورة الألعاب الأولمبية هي المقياس الحقيقي لمستوى الدول رياضياً فيها نتابع الأبطال من مختلف دول العالم، ونتطلع إلى مشاهدة أبنائنا وهم يتنافسون أمام أصحاب الأرقام والنتائج المميزة، بما يعزز مستواهم وثقتهم في أنفسهم لتحقيق أغلى الإنجازات والميداليات وتسجيلها باسم الوطن.

وأفاد أحمد الطيب مدير وفد الإمارات المشارك في طوكيو أنه منذ اليوم الأول للرياضيين في القرية الأولمبية يعبر الجميع عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية باسم دولة الإمارات، لاسيما وأن حضور الرياضيين النفسي والذهني كان رائعاً للغاية فور دخولهم لمقر إقامتهم والطاقة الإيجابية التي لمسناها منهم ومنحوها لنا جميعاً.