الشارقة يكمل عقد «الأجانب» بضم مالانجو

علي معالي (دبي)

أكمل نادي الشارقة عقد لاعبيه الأجانب بضم الكونغولي مالانجو، القادم من نادي الرجاء البيضاوي المغربي بعقد يمتد 3 مواسم، وسوف يجري اللاعب فور وصوله الفحوصات الطبية المناسبة، وفي حال تأكد سلامته سوف ينضم إلى التدريبات مباشرة، ومن ضمن بنود العقد بين الشارقة والرجاء البيضاوي أنه في حال انتقاله لنادٍ آخر ستكون هناك نسبة للفريق المغربي.

وكانت هناك محاولات من نادي الزمالك المصري لاستقطاب اللاعب، لكن إدارة نادي الشارقة نجحت في إتمام التعاقد معه لتصبح بذلك قوة «الملك» مكتملة تماماً للموسم الجديد، ويعتبر مالانجو (28 عاماً) صفقة مميزة للغاية في هجوم «الملك».

بدأ مالانجو مشواره مع فريق دون بوسكو في لوممباشي موسم 2013-2014، وعندما بدأ نجمه يلمع خطفه فريق مازيمبي في 2016، ومعه مازيمبي بدأ مشواره الأفريقي الجيد، حيث توج مع فريقه بلقب كأس الكونفدرالية في 2017، وانتقل في 2019 إلى الرجاء البيضاوي المغربي بعقد يمتد 3 سنوات.

حقق اللاعب مع الرجاء بطولة الدوري المغربي 2020، وحقق مع مازيمبي بطولتين للدوري وكأس الكونفيدرالية الأفريقية في 2017، ووصيف كأس السوبر الأفريقي 2017 و2018، ومع مازيمبي سجل 8 أهداف، ومع الرجاء سجل 31 هدفاً في 60 مباراة، ولعب لصفوف منتخب بلاده 14 مباراة دولية سجل خلالها هدفين.

ويعتبر مالانجو أول كونغولي يستعين به الشارقة الذي يعتمد طوال تاريخه على المدرسة البرازيلية. من ناحية أخرى، اقتحمت بعض جماهير إيفرتون الإنجليزي الذي كان يلعب له برنارد دوراتي، حساب «تويتر» الخاص بلاعب الشارقة الجديد، وتمنت له التوفيق مع الشارقة، حيث قال له مغرد إنجليزي: أتمنى لك حظاً سعيداً أنت عملت في إيفرتون لعدة سنوات وكنت تلتقي بالمعجبين وكنت مبتسماً في كل لقاء.

وأبدى دوراتي سعادته بالتواجد في صفوف «الملك» الشرقاوي من خلال التفاعل الكبير لجماهير الفريق معه، حيث استعاد أياماً سابقة جميلة قائلاً: آخر مرة تلقيت فيها الكثير من الرسائل مثل تلك التي تلقيتها عندما غادرت أتلتيكو مينيرو البرازيلي في 2013، وأشكر جميع مشجعي إيفرتون على الرسائل الجميلة التي وصلتني.

ويبدو أن لدى دوراتي مشكلة داخلية له مع إدارة إيفرتون لم يرد الإفصاح عنها قائلاً: للأسف لم يسمح لي تحقيق ما أريده بسبب العوامل الخارجة عن إرادتي، ولكن ما أريده قوله شكراً لتلك الجماهير التي وقفت إلى جواري دائماً.

وتعتبر صفقتا دوراتي ومالانجو الأقوى في ملاعبنا حتى الآن لكونهما من العناصر المتميزة للغاية في الوسط والهجوم، وسوف يضفيان على الفريق والمباريات المحلية بملاعبنا قوة كبيرة، كما سيكونان دعامة كبيرة للشارقة في المعترك القاري المقبل في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي «الملك» في مباراته المقبلة مع الوحدة، ومعهما كذلك نجم برازيلي قوي وهو كايو لوكاس والأوزبكي شوكوروف الذي يعتبر من أفضل لاعبي الوسط في الوقت الراهن.