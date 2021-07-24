الشامسي يكسب «ناموس التحدي الثاني» لـ«الهجن التراثي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتحاد سباقات الهجن، صباح اليوم، على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي «التحدي الثاني» بين شباب الإمارات، والذي جاء تحت مسمى «السباق التراثي الصيفي»، وشهد مشاركة واسعة لشباب الإمارات والذين قدموا من مختلف إمارات الدولة.

وجاء تنظيم السباق على مدار 10 أشواط ومسافة 2 كلم في مشهد تراثي أعاد للأذهان سباقات الماضي التليد، ولكنها ظهرت بشكلها الجديد ومشابهة لحد كبير السباقات التي كانت تقام في الماضي، واستطاع مكتوم مانع جمعة ظريف الشامسي أن يكسب ناموس الشوط الأول على ظهر «شديد»، وأنهى مراحل الشوط بزمن قدره 3:11:50 دقيقة.

وفي الشوط الثاني كسب عتيق سيف عتيق ضاحي المركز الأول على ظهر «دوكوهات» وبزمن قدره 3:10:78، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «مغرد» لسعيد راشد سعيد الخاطري بزمن قدره 3:07:16، الشوط الرابع «مياس» عبدالله محمد راشد الكتبي بزمن قدره 3:11:62، الشوط الخامس «شاهين» بطحان محمد سالم الربيعي المنصوري بتوقيت قدره 3:14:15 دقيقة.

في الشوط السادس، فاز «الطاغي» لعبدالله سيف بن غويث الكتبي بزمن قدره 3:09:15، الشوط السابع «مرفوق» لراشد أحمد الصغير الكتبي بزمن قدره 3:19:81، الشوط الثامن «مشكور» لراشد شامس عتيق شامس العامري بزمن بلغ 3:06:83، الشوط التاسع «معزز» لأحمد عبدالله محيروم المحرمي بزمن قدره 3:09:90، الشوط العاشر «شاهين» زايد علي عبيد الراشدي بزمن قدره 3:08:65 دقيقة.

