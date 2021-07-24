الكولومبي مينا صفقة «البرتقالي» الثالثة

رضا سليم (دبي)

حسم نادي عجمان الصفقة الثالثة للاعبين الأجانب بانضمام الكولومبي يورليس مينا مهاجم فريق سيزار بابيخو البيروفي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة على أن يغادر اللاعب الدولة متوجهاً إلى صربيا للانضمام للفريق «البرتقالي»، الذي يعسكر هناك استعداداً للموسم الخامس للفريق في دوري الخليج العربي.

كان النادي قد تعاقد مع السلوفيني ميرال ساماردجيتش مدافع فريق حتا السابق وفراس بالعربي لاعب الفجيرة السابق، ومن المنتظر أن يستمر الجامبي أبوبكر تراولي لاعب الشباب السعودي مع الفريق للموسم الثالث على التوالي على سبيل الإعارة، بجانب صفقات المواطنين طارق الخديم لاعب خط الوسط قادماً من الشارقة والظهير الأيسر سعود سعيد قادماً من العروبة، وكلاهما لمدة موسمين وبلال يوسف لاعب الفجيرة.

من ناحية أخرى وصلت بعثة الفريق إلى صربيا لبدء المعسكر الخارجي، الذي يستمر لمدة أسبوعين، وسيخوض الفريق خلال المعسكر 5 مباريات ودية مع أندية صربية.

