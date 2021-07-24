1.8 مليون دولار تكلفة حادث فيرستابن وهاميلتون

لندن (أ ف ب)

أكد مدير فريق «ريد بول» المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد البريطاني كريستيان هورنر، أن فريقه دفع قرابة 1.8 مليون دولار لإصلاح سيارة سائقه الهولندي ماكس فيرستابن، التي تحطمت في تصادم مثير للجدل مع البريطاني لويس هاميلتون في جائزة بريطانيا الكبرى الأسبوع الماضي.

وشهدت اللفة الأولى من الجولة العاشرة على حلبة سيلفرستون حادثاً مروعاً بين «ماد ماكس» و«السير» انتهى بخروج الأوّل عن المسار عند أحد أسرع المنعطفات واصطدامه بحائط الإطارات، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بسيارته.

ونقل الطاقم الطبي السائق الهولندي إلى مركز العناية في الحلبة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الضرورية، في حين كان منافسه هاميلتون المعاقب بـ 10 ثوانٍ جراء الحادث، يفوز بالسباق ويقلص الفارق بينهما إلى 8 نقاط في الترتيب العام الحالي للسائقين.

كتب هورنر في الصفحة الرسمية على موقع الحظيرة النمساوية: وصلت كلفة هذا الحادث قرابة 1.8 مليون دولار، وله تداعيات كبيرة على الميزانية. ولم يكتفِ الإنجليزي بهذا الحد، بل انتقد الطريقة التي احتفل بها هاميلتون على منصة التتويج، وهو ما كان ندّد به فيرستابن سابقاً باعتباره «غير محترم وغير رياضي».

وتابع هورنر: ما زلت أشعر بخيبة أمل من أسلوب الاحتفال مباشرة بعد الحادث، مضيفاً أن فريق مرسيدس كان على علم بخطورة الحادث وكذلك بمسألة نقل ماكس إلى المستشفى لإجراء الفحوصات.