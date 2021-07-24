ديوكوفيتش يستهل مشواره نحو الذهب بفوز سهل

طوكيو (أ ف ب)

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً مشواره نحو باكورة ألقابه الأولمبية بفوز سهل على البوليفي هوجو ديليين المصنف 139 عالمياً، في الدور الأول من منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو 6-2,6-2 اليوم.

ويطمح المرشح الأبرز لحصد الذهب لتحقيق جراند سلام الذهبي، أي التتويج بالبطولات الأربع الكبرى والميدالية الذهبية الأولمبية في عام واحد، وهو إنجاز سبق فقط للألمانية شتيفي جراف أن حققته في العام 1988، بعد أن حصد ألقاب أستراليا المفتوحة، رولان جاروس وويمبلدون هذا العام وتنتظره فلاشيج ميدوز الشهر المقبل.

ويلتقي المتوج ببرونزية 2008 الذي خرج من الدور الأول في ريو 2016 في دور الـ32 مع الألماني يان-لينارد شتروف. ويغيب عن منافسات كرة المضرب لدى الرجال قرابة نصف اللاعبين في التصنيف العشرة الأوائل، أبرزهم الإسباني رافايل نادال المتوج بذهبية بكين 2008 في الفردي والسويسري روجيه فيدرر في الزوجي.

واشتكى الروسي المشارك تحت علم محايد دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً من الحرارة العالية في طريقه إلى الدور الثاني، إثر فوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-4,7-6 (10/8)، مقترحاً على المنظمين نقل المنافسات إلى فترة المساء.