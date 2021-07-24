200 لاعبة في النسخة الأولى من «دولية الشارقة للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة كأس الشارقة الدولية الافتراضية للشطرنج للفتيات، والمخصصة للفئة العمرية تحت 14 سنة، والتي تقام خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري.

وتقام البطولة بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تحت إشراف ورعاية مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، من أجل تشجيع رياضة المرأة بإمارة الشارقة من خلال تنظيم واستقطاب العديد من الأحداث الرياضية والدولية التي تعكس الجانب الثقافي والرياضي في الإمارة الباسمة.

وقالت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة بالشارق: إن البطولة تعكس مدى اهتمام النادي في تنفيذ توجيهات قرينة صاحب حاكم الشارقة من أجل دعم رياضة المرأة وتطويرها والسعي وراء جذب المزيد من المشاركين في لعبة الأذكياء.

وفيما يتعلق بعدد المشاركات في البطولة أكدت أن عدد المشاركات في البطولة يبلغ 200 لاعبة من لاعبات الشطرنج من مختلف الدول العربية ودول العالم، فيما تشارك لاعبات من أندية مختلفة من داخل الإمارات سواء من المواطنات أو مختلف الجاليات.

وعن أهداف البطولة، أكدت نجلاء الشامسي أنها تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني للاعبات الصغيرات تحت 14 عاماً، وإكسابهن الخبرات العالمية من خلال الاحتكاك مع لاعبات دوليات، وكذلك وضع النادي في صفوف الأندية العالمية التي تنظم البطولات الدولية، والارتقاء بالرياضة النسائية في الإمارات من أجل الوصول للريادة العالمية.