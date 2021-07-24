بيانيتش يخطط للعودة إلى «البيت القديم»

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يعد النجم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني متحمساً لاستكمال مشواره الكروي مع البارسا، بعد موسم باهت ومعقد، لم يلعب فيه كثيراً، بل وخرج في كثير من الأحيان من قائمة كل مباراة.

ويبدو أنه أصبح تواقاً للعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، ويسعى بقوة في هذا الاتجاه، خاصة بعد عودة المدرب ماسيمليانو أليجري إلى تدريب «السيدة العجوز» مرة أخرى، خلفاً لأندريا بيرلو الذي تمت إقالته هذا الصيف.

وكان بيانيتش وأليجري عملا معاً في الفترة الأولى لكل منهما مع اليوفي، وعلاقتهما ممتازة. وذكرت صحيفة سبورت الموالية للنادي «الكتالوني» أن بيانيتش يأمل أن تحسم صفقة انتقاله للبيانكونيري هذا الأسبوع، قبل قيام فريق برشلونة بمعسكره التدريبي في ألمانيا يوم 28 يوليو الجاري، والذي يستمر حتى 3 أغسطس المقبل.

وقالت الصحيفة إن وكيل أعمال بيانيتش يجري حالياً مفاوضات مع إدارة يوفنتوس بشأن الاتفاق على إعارة موكله لمدة عام قابلة للتجديد لعام آخر، وأن اللاعب نفسه لا يمانع قبول تخفيض كبير للراتب الذي كان يحصل عليه مع برشلونة، من أجل العودة إلى «بيته القديم» في تورينو.

ولعب بيانيتش ليوفنتوس خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وشارك في 178مباراة وسجل 22 هدفاً، وأسهم بقوة في فوز «السيدة العجوز» بالدوري الإيطالي «الكالشيو» 4 مرات متتالية، وكان بيانيتش انتقل إلى البارسا مقابل 60 مليون يورو.