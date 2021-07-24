للمرة الأولى.. 82 لاعب كاراتيه في «طوكيو 2020»

علي معالي (دبي)

يتنافس في أولمبياد طوكيو 2020 عدد 82 لاعباً ولاعبة في رياضة الكاراتيه، التي تتواجد للمرة الأولى في تاريخ الأولمبياد، وذلك بمعدل 42 لاعباً و40 لاعبة في الكاتا والكومتيه يمثلون 36 دولة.

وقبل انطلاق المنافسات الخاصة باللعبة خلال الفترة من 5 إلى 7 من الشهر المقبل عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه اجتماعاً برئاسة أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، بحضور اللواء ناصر الرزوقي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي وجميع الأعضاء بتقنية الاتصال المرئي.

استغرق الاجتماع قرابة الساعتين لمناقشة التدابير والإجراءات الموضوعة ضمن بروتوكول الاتحاد الدولي للكاراتيه لجميع البعثات والقيادات الرياضية واللاعبين واللجان العاملة بالبطولة في ظل الظروف الراهنة بسبب وباء كوفيد 19.

كما تم استعراض العناصر الرئيسية التي تخص برنامج مشاركة الكاراتيه والفترة الزمنية والتدابير التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة المشاركين في ظل الإجراءات التي اتخذتها السلطات اليابانية في استقبال المشاركين بالأولمبياد من دول العالم.

وتقرر تخصيص بعض الإداريين لتسهيل إجراءات سفر الوفود وحل المشكلات التي قد تصادف المشاركين في البطولة مع السلطات المحلية في اليابان في ظل قرارات السلطات اليابانية بوضع قيود على الحركة هناك، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المطلوب تطبيقها في البطولة.

الجدير بالذكر أن منافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020 ستشمل 8 مسابقات فردية مقسمة للرجال والسيدات منهم 4 للرجال مسابقة الكاتا و3 أوزان للكوميتيه هي تحت 67، تحت 75، فوق 75 كج، وأيضاً 4 للسيدات مسابقة الكاتا و3 أوزان للكوميتيه هي تحت 55، تحت 61، فوق 61 كجم.

وأثناء حفل الافتتاح الخاص بالأولمبياد فقد حمل لاعب الكاراتيه الفنزويلي أنطونيو دياز علم بلاده، وهو من أبطال العالم حيث سبق له الفوز ببطولة العالم 8 مرات وبطلاً للقارات 22 مرة، وعبر عن سعادته الكبيرة بالتواجد في هذا المحفل الكبير قائلاً: الآن تحققت أحلام الكاراتيه بالتواجد في الأولمبياد، وكانت فرصة رائعة لكي أمثل بلدي في هذه اللعبة.

وأضاف: حتى قبل بدء مسيرة العلم، كنت أشعر بسعادة غامرة، وكنت أقرأ جميع الرسائل والتغريدات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص لم أقابلهم من قبل ولكنهم كانوا سعداء لرؤيتي هناك، ولأنهم يحبون الكاراتيه كثيراً.