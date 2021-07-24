«الشارقة الرياضي» يعلن انضمام 4 لاعبين إلى رايو فاليكانو

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن مغادرة أربعة لاعبين من أندية الإمارة الباسمة إلى إسبانيا اليوم، لخوض فترة تجربة احترافية مع نادي رايو فاليكانو أحد أندية الدرجة الأولى، ضمن خطط المجلس التي تهدف إلى دعم المواهب الشابة وفتح فرص الاحتراف الخارجي لها واستثمار العلاقات مع الأندية الخارجية.

اللاعبون هم: أحمد سرور وعبد الرحمن جمعة «نادي الشارقة»، خالد سالم «خورفكان»، أحمد عامر «اتحاد كلباء»، حيث يخضع الرباعي إلى فترة احترافية للتقييم من قبل النادي، مع إمكانية التعاقد الدائم للاعبين الذين يقع عليهم الاختيار.

وبهذه المناسبة، أشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى أن التحاق الرباعي بنادي رايو فاليكانو الإسباني يعد من ضمن خطط المجلس من أجل تشجيع المواهب الشابة على طرق أبواب الاحتراف في أفضل الدوريات العالمية وعكس مستوياتهم الرياضية بدعم من المجلس، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ورعاية المواهب الرياضية.

وأضاف: هذه الخطوة تمثل نقلة كبيرة للاعبين ليكونوا على موعد مع مسؤولية كبيرة ودافع كبير بعد اختيارهم من أجل العمل على تمثيل الإمارة الباسمة خير تمثيل في هذه التجربة المميزة، خصوصاً أنها في نادٍ ضمن أحد أقوى الدوريات العالمية وبما يعد أيضاً بمثابة تمثيل للكرة الإماراتية على المستوى الخارجي، كما أنها فرصة أيضاً لتسليط الضوء على إمكانيات اللاعب الإماراتي، حيث نملك مواهب مبشرة بمستقبل مشرق وتواجد الرباعي ضمن أحد فرق الليجا الإسبانية يمثل فرصة ذهبية بالنسبة لهم لتأكيد وإثبات جدارتهم.

واستطرد هلال: من قبل كان المجلس قد أعلن عن تجربة للثنائي مايد محسن مصبح لاعب نادي الشارقة وأحمد النقبي لاعب اتحاد كلباء مع نادي ليجانيس، لكن التجربة لم تكتمل بسبب ظروف جائحة كورونا والتأثير على العالم من كل النواحي، لكن الآن نصنع فرصة وتجربة اختبار هذا الرباعي الشاب، ومن يثبت وجوده في التجربة سيتم التعاقد معه من قبل النادي، وهنالك ثلاثة منهم تحت 23 عاماً، بمعنى أنه قد يتعاقد النادي لإدراج اللاعب المؤهل في الفريق الثاني وهذه فرصة كبيرة ولدينا ثقة واسعة في قدرات هؤلاء اللاعبين، خصوصاً أن الكرة ستكون في ملعبهم لخوض فترة أسبوعين من الاختبارات، ونأمل لهم التوفيق في استغلال هذه الفرصة من أجل تحقيق نقلة حقيقية في دخول عالم الاحتراف من أوسع أبوابه في إسبانيا.