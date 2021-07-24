يد البحرين تخسر بـ«هدف» أمام السويد

طوكيو (د ب أ)

حقق المنتخب السويدي لكرة اليد انتصاراً صعباً على نظيره البحريني وتغلب عليه 32-31، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأنهى المنتخب البحريني الشوط الأول من المباراة متفوقاً 18-16 لكن المنتخب السويدي رفض الاستسلام وتقدم خلال الشوط الثاني 16-13 لينهي المباراة فائزاً 32-31 ويحرز أول نقطتين في المجموعة الثانية.

وافتتح المنتخب النرويجي منافسات كرة اليد بالأولمبياد في وقت سابق بالفوز على نظيره البرازيلي 27-24 في المجموعة الأولى التي شهدت أيضاً فوز فرنسا على الأرجنتين 33-27.