سباقات كأس «الوثبة ستاليونز» تصل فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل «مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة» فعالياته، حيث يقام غداً «الأحد» سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري دو سابيل» في مضمار بومبادور بفرنسا، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويأتي تنظيم المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وينتظر أن يشهد سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1700 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، سباقاً حافلاً بالإثارة والتكافؤ، نسبة لتقارب مستويات الخيول.

ويجتمع للسباق الذي يقام على المضمار الرملي، 6 خيول أبرزها «فواريت»، بإشراف شارل جورديون، وقيادة ماكسيم فولون، و«بشير لوتوا»، بإشراف بي كورسي، وقيادة فينسنت شينيت، و«هالويشا دو بوزلس»، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة توم باكويت.

وينافس على اللقب «جامي» بقيادة دامين مورين، و«هورجمين» بقيادة جوردان بلاتوه، وكلاهما بإشراف أي ديلوفا.