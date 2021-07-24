ذاكرة 24 يوليو.. يوم الخيانة العظمى!

دبي (الاتحاد)

يظل انتقال اللاعب البرتغالي لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد في عام 2000، حتى يومنا هذا أحد أكثر الانتقالات إثارة للصدمة على الإطلاق، والخيانة العظمى التي لا يمكن أن تغفرها الجماهير عندما يتعلق الأمر بالمنافسة الأزلية بين قطبي «الكلاسيكو».

لم يصدق مشجعو برشلونة أن هذا يمكن أن يحدث بالفعل، لكن في مثل هذا اليوم 24 يوليو قبل 21 عاماً، شهدت جماهير برشلونة وبقية العالم تقديم فيجو كلاعب في صفوف ريال مدريد، مرتدياً القميص الأبيض الشهير.

أصبحت صورة فيجو وهو يحمل قميص ريال مدريد وعليه اسمه، بعضاً من أكثر الصور شهرة في التاريخ الحديث لكرة القدم الإسبانية، وأثبت فيجو أنه يستحق سعره كأغلى لاعب في العالم وقتها، بعدما حقق الفوز بسبعة ألقاب في خمس سنوات في البرنابيو.