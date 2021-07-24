الدوري السعودي الأول آسيوياً والـ17 عالمياً

سلطان آل علي (دبي)

شهد الدوري السعودي في الانتقالات الصيفية التي لم تنته بعد، صفقات من العيار الثقيل وتحركات من معظم الأندية للتعاقد مع لاعبين يقدمون الإضافة الفنية وحتى التسويقية.

وقد أدى ذلك اليوم إلى ارتفاع القيمة السوقية للدوري السعودي إلى مراحل غير مسبوقة تجعله في مصاف دوريات العالم الكبيرة.

أصبح الدوري السعودي في صدارة دوريات قارة آسيا من جانب القيمة السوقية للمسابقة، وفقاً لموقع «Transfermarkt» العالمي، بقيمة تتجاوز 330 مليون يورو (مليار ونصف المليار درهم تقريباً) وبمتوسط 21 مليون يورو قيمة تسويقية لكل نادٍ في الدوري و660 ألف يورو متوسط قيمة كل لاعب.

وكانت الصدارة في السنوات الماضية للدوري الصيني قبل أن يسقط بخروج نجومه الكبار، في حين احتل الدوري السعودي الصدارة بعد صفقة باولينهو على حساب الدوري الياباني الذي تراجع للمركز الثاني وتبلغ قيمته التسويقية 323 مليون يورو، ولكن بتواجد 20 نادياً (16 مليون يورو لكل نادٍ) وليس 16 وبزيادة أكثر من 140 لاعباً على الدوري السعودي.

ويأتي ثالثاً الدوري الصيني بقيمة تسويقية تبلغ 253 مليون يورو، ثم الدوري الإماراتي في المركز الرابع الذي ارتفعت قيمته بصفقة بيرنارد للشارقة وأصبحت 197 مليون يورو.

ويقع الدوري الكوري الجنوبي في المرتبة الخامسة بقيمة 157 مليون يورو، والدوري القطري بـ125 مليون يورو، والإيراني بـ104 ملايين يورو. وإذا ما قارننا القيمة السوقية للدوري السعودي على نطاق أوسع، فسنجد أنه أصبح في المركز 17 بين دوريات العالم كافة، حيث تبقى الصدارة للدوريات الخمس الكبرى، بدايةً بالإنجليزي بـ8.69 مليار يورو وبفارق شاسع عن وصيفه الإسباني بـ4.94 مليار يورو، الذي يأتي خلفه الإيطالي مباشرة بـ4.92 مليار يورو ومن بعدهم الألماني بـ4.38 مليار يورو، ثم الفرنسي خامساً بـ3.61 مليار يورو.

الدوري البرتغالي يأتي في المركز السادس بقيمة 1.22 مليار يورو وبعده يدخل أول دوري من خارج أوروبا في القائمة وهو الدوري البرازيلي بـ1.05 مليار يورو، ثم يأتي الدوري الهولندي بـ1.01 مليار يورو، وتأتي بعدها دوريات روسيا وبلجيكا وتركيا وأوكرانيا واليونان من أوروبا، فيما نجد الدوري الأرجنتيني والمكسيكي والأميركي خارجها، قبل أن تصل القائمة إلى الدوري السعودي.

صفقات مدويّة

أحدثت الانتقالات الصيفية ثورة كبيرة في قائمة أعلى 10 لاعبين في القيمة السوقية بالدوري السعودي، حيث اقتحم 6 لاعبين جدد القائمة التي يتصدرها نجوم «العالمي»، وأولهم مارتينيز بقيمة 12 مليون يورو، ويأتي الوافدان الجديدان تاليسكا وأبو بكر بـ10 ملايين يورو خلفه مباشرة وبالتساوي مع صفقة الهلال الوحيدة في هذا الصيف موسى ماريجا.

ويدخل نادي الأهلي جدة القائمة بصفقة باولينهو، الذي تبلغ قيمته 9.5 مليون يورو، في حين أن الاتفاق تعاقد مع روبن كوايسون لينضم إلى زميله في الفريق نعيم سليتي، حيث تقدر قيمة كل منهما بـ7.5 مليون يورو.

وأخيراً نجد إيجور كورنادو صفقة «العميد» الاتحادي الكبيرة بقيمة 5.5 مليون يورو، ويتساوى بعده حمدالله ورودريجيز وعمر السومة بـ5 ملايين يورو.