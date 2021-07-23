العالم يسخر من «زي» الألمان!

طوكيو (د ب أ)

أثار زي الفريق الألماني الأولمبي انتقادات كثيرة من بعض الرياضيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد وخارجها.

وقال ماودو لو لاعب كرة السلة الأولمبية على تطبيق «إنستجرام»: «من المسؤول عن هذا الزي»، وارتدى الفريق الألماني زيا باللون الأخضر ومن فوقه سترة باهظة وحذاء باللون الفسفوري.

واتفق معه نيليز جيفي زميله بالفريق، ووجه سؤالاً لشركة «أديداس» للملابس الرياضية والفريق الألماني «من فكر في هذا».

ولم ينل الزي الذي ارتداه الفريق الألماني في حفل الافتتاح إعجاب مستخدمي شبكة الإنترنت أيضاً.

وكتب أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا يمكن لأحد أن يسلبنا الميدالية الذهبية بسبب أبشع زي»، وأضاف آخر «يمكنك الاعتماد على عدم وجود وجود تنسيق جيد لملابس الفريق الألماني في الأولمبياد».

كما ظهر الزي المثير للجدل في النص المباشر لهيئة الإذاعة البريطانية

«بي.بي.سي» لحفل طوكيو، ونقلت «بي.بي.سي» ما قاله أحد المستخدمين: «بعد متابعة النص المباشر على الطريق السريع. حاولت وصف كم كان الزي الألماني سيئاً لزوجتي، التي كانت تقود، عجزت الكلمات عن وصفه»!

ودافعت شركة «أديدس» عن نفسها، وذكرت أن هذا الزي تم صنعه مع لجنة الاتحاد الألماني للألعاب الأولمبية، وحصل على ردود فعل إيجابية عندما تم تقديمه رسميا قبل شهرين.