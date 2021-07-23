مباريات «الأبيض» باستاد زعبيل في ذهاب تصفيات «مونديال 2022»

دبي (الاتحاد)

اختار اتحاد كرة القدم استاد زعبيل بنادي الوصل، لاستضافة مباريات منتخبنا الوطني، في مرحلة الذهاب ضمن الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات وإيران وكوريا الجنوبية والعراق وسوريا ولبنان.

وكان الاتحاد الآسيوي اعتمد الملاعب المستضيفة لمباريات مرحلة الذهاب ومواعيد إقامتها، حيث يستهل منتخبنا مبارياته في التصفيات بمواجهة لبنان في ستاد زعبيل بدبي يوم 2 سبتمبر، فيما يواجه سوريا في الجولة الثانية يوم 7 من الشهر نفسه، في استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة يستضيف إيران والعراق باستاد زعبيل يومي 7 و12 أكتوبر المقبل، فيما يلعب الجولتين الخامسة والسادسة خارج أرضه أمام كوريا الجنوبية يوم 11 نوفمبر في ستاد سيؤول كأس العالم، وأمام لبنان في مرحلة الإياب يوم 16 من ذات الشهر باستاد صيدا البلدي.