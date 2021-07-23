المطروشي يحمل علم الإمارات في حفل افتتاح «أولمبياد طوكيو»

أحمد جمال الدين (الاتحاد)

رفع السبّاح يوسف المطروشي علم الدولة، أمس، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين، والتي تستضيفها طوكيو حتى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة 11839 رياضياً يتنافسون في 33 رياضة، بواقع 339 مسابقة في 48 منشأة رياضية، حيث أقيم الحفل على الملعب الأولمبي من دون جماهير، بحضور إمبراطور اليابان ناروهيتو، إضافة إلى رؤساء 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وحضر الحفل سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.



وشهد الحفل استعراضات تكنولوجية أثرت جميع الفقرات المقدمة التي روت فصول عديدة ومميزة من التراث الثقافي والتاريخي لليابان، مع إظهار بعض الحركات والعروض المعبرة عن نجاح الدولة المستضيفة في تنظيم الألعاب، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، حيث رسمت الفرق الاستعراضية أجمل اللوحات باستخدام الخشب لتكوين مجسم ضخم للشعلة الأولمبية زين ملعب الافتتاح، وحمل علم اليابان مجموعة من الأبطال الأولمبيين اليابانيين بالدورات السابقة في بداية الحفل.

وشهد الحفل عرضاً موسيقياً تزامن مع آخر مرئياً لأبرز المسابقات الرياضية، حُدد إيقاعه على حركات الرياضيين في ألعاب الجمباز والسباحة وألعاب القوى، ليقدم صورة جمالية فريدة من نوعها.

ولم يغفل منظمو الحفل عن إشراك أصحاب الهمم في الفقرات المنوعة، حيث أسهموا في تكوين العديد من الأشكال البشرية، قبل أن يلقي البنجلاديشي محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2006 كلمة مسجلة بمناسبة حصوله على جائزة لوريل التي أنشأتها اللجنة الأولمبية الدولية عام 2016، لتكريم الأفراد الذين يقومون بإنجازات في التعليم والثقافة من خلال الرياضة، لتمر بعد ذلك وفود الدول بالأعلام في طابور الافتتاح في مشهد رائع.

من جانبه، عبر يوسف المطروشي عن سعادته الغامرة بعد اختياره لحمل علم الإمارات في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، الحدث الذي يتابعه الملايين من أنحاء العالم، مؤكداً أن تلك اللحظة التي ينتظرها أي رياضي بشغف وفخر، غير أنها ستظل خالدة في الوجدان، بوصفها من اللحظات التي لا تُنسى في مسيرة الرياضيين كافة.

وتوجه المطروشي بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمنحه هذا الشرف الكبير الذي يستحق أن يبذل من أجله الجهود، تقديراً لتلك الثقة الغالية عند حمل راية الوطن ورمز عزته وشموخه، والمضي قدماً أمام آلاف الرياضيين من وفود الدول المشاركة التي ستتواجد بدورها في الحفل.

وأسفرت قرعة منافسات دور الـ 32 لرياضة الجودو عن مواجهة فيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا الوطني للاعب السويدي تومي ماكياس بوزن تحت 73 كج، حيث تقام المنافسة يوم الاثنين المقبل، فيما يلاقي لاعبنا بوزن تحت 100 كج إيفان رومانكو، نظيره الكندي شادي النحاس ضمن منافسات ذات الدور يوم 29 يوليو الجاري.

أكد سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الإمارات لدى اليابان، أن التواجد مع أبناء الوطن الرياضيين في محفل بهذا الحجم أمر يدعو للفخر والاعتزاز لتمثيل هويتنا الوطنية، والتعبير عن مدى فخرنا واعتزازنا بالانتماء لدولة الإمارات التي تقدم كافة أوجه الدعم لأبنائها على الدوام، ولم تبخل يوماً عليهم، من أجل تقديم ما يليق باسم الوطن وسمعته ومكانته، وترجمة دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة إلى نتائج عملية ملموسة تكلل من خلالها الجهود المبذولة في مسيرة تمثيل الوطن المشرفة.

وأشار الفهيم إلى أن رؤية علم الإمارات يرفرف خفاقاً في طابور افتتاح أكبر محفل رياضي في العالم، إنما يبعث بروح التفاؤل والتحدي والاجتهاد لدى الجميع سواءً من رياضيين، خلال منافساتهم وأدائهم في الألعاب المختلفة، أو فريق عمل سفارة الدولة والوفد الإداري المرافق الذي يمضي أوقاتاً طويلة بكل المحبة والاعتزاز لخدمة الرياضيين وتوفير احتياجاتهم اللازمة، والتأكد من سلامتهم، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأعرب الفهيم عن أمله في رؤية علم الإمارات مرفوعاً مجدداً، خلال الدورة الأولمبية، على منصات التتويج بتحقيق إحدى الميداليات الملونة وإهدائها لقيادة وشعب دولة الإمارات، وتسجيل اسم الوطن في قائمة الإنجازات والنجاحات من خلال التواجد في جدول الترتيب للدورة، مشيداً بالاهتمام الواضح والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية طوال الفترة الماضية، حين وجه سموه بتشكيل فرق عمل مشتركة بين اللجنة وسفارة الدولة لمتابعة كافة الأمور والتحديثات الواردة من اللجنة المنظمة للألعاب والجهات المعنية، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الفحص الدوري لـ «كوفيد -19 وتعليمات السلامة والوقاية المتبعة منذ الوصول وحتى المغادرة.