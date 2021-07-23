سون يمدد عقده مع توتنهام لـ 4 أعوام إضافية

لندن (أ ف ب)

مدد النجم الكوري الجنوبي سون هيونج-مين عقده مع توتنهام الإنجليزي لأربعة أعوام إضافية، وذلك بحسب ما أعلن النادي اللندني.

وجدد الدولي البالغ 29 عاماً، والذي انتقل إلى توتنهام في 2015 من باير ليفركوزن، ارتباطه بـ «السبيرز» حتى 2025 بعد التوصل إلى اتفاق يقضي برفع راتبه.

وقال سون في بيان «إنه أصلاً لشرف كبير لي أن ألعب هنا لمدة ستة أعوام، لقد أظهر النادي احتراماً هائلاً تجاهي، ومن الواضح أني سعيد بوجودي هنا».

واعتبر الكوري الجنوبي الذي سجل 22 هدفاً في 51 مباراة خاضها الموسم الماضي في جميع المسابقات، توتنهام «بمثابة منزلي، لاسيما في ما يتعلق بالمشجعين، اللاعبين والطاقم، لم يكن من الصعب اتخاذ القرار، كان الأمر سهلاً، أنا سعيد بوجودي هنا وسأكون مسروراً برؤية المشجعين مجدداً»، في إشارة الى السماح بعودة الجمهور الى الملاعب الموسم المقبل بعدما غاب عن المدرجات الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا.

وفرض سون نفسه من ركائز الفريق اللندني منذ وصوله، مسجلاً 107 أهداف في 280 مباراة خاضها بقميصه في شراكة هجومية ضارية مع هاري كين الذي لم يحسم مستقبله مع النادي حتى الآن في ظل رغبته في الانتقال الى منافس قادر على إحراز الألقاب.

ورغم جهود كين التي قادته إلى أن يكون هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، عجز توتنهام عن حجز مكانه بين الأربعة الأوائل وسيغيب بالتالي عن دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً.

وارتبط اسم كين بانتقال محتمل الى بطل الدوري مانشستر سيتي الساعي لتعويض رحيل هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو المنتقل إلى برشلونة الإسباني كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وقبل أن يسدل الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أنهاه توتنهام سابعاً، أبدى كيين رغبته بالبحث عن فريق يلبي طموحاته كهداف من الطراز الرفيع.

ويتبقى لقائد منتخب إنجلترا الذي يبلغ عامه الـ28 في 28 الحالي، ثلاثة أعوام حتى انتهاء عقده مع توتنهام، في حين أكد النادي مراراً أن لاعبه ليس للبيع ما قد يشكل عائقاً أمام طموح الهداف الفتاك.

وكان المدرب الجديد لـ «السبيرز» نونو سانتو واضحاً الجمعة الماضي بشأن مسألة كين، متوقعاً عودة الأخير للانضمام إلى المعسكر التحضيري للموسم المقبل بعد استعادة طاقته إثر المجهود الذي بذله في قيادة إنجلترا الى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها.

وشدد البرتغالي الذي تم التعاقد معه في 30 يونيو أي بعد أكثر من شهرين على إقالة مواطنه مورينيو، على أن «هاري لاعبنا، نقطة على السطر، لا حاجة للحديث عن أي شيء آخر».

تعاقد توتنهام مع المدير الرياضي السابق في يوفنتوس الإيطالي فابيو باراتيتشي للعمل بجانب مدير الأداء ستيف هيتشن، لكن هذا التغيير لم يعطِ ثماره حتى الآن على صعيد الانتقالات الصيفية المعدومة حتى الآن بالنسبة للنادي اللندني.

وستكون المباراة الرسمية الأولى لمدرب ولفرهامبتون السابق في مواجهة مانشستر سيتي في 15 أغسطس في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.