«الشاهينية» و«منذر» يحلقان بناموس الأبكار والجعدان في الوثبة



أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت صباح اليوم «الجمعة»، شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، في 30 ميداناً بمختلف مناطق الدولة.

واستمرت السباقات، والتي خصصت لفئتي «الفطامين والحقايق» على مدار أربعة أسابيع متتالية، حيث انطلق الأسبوع الأول في الثاني من يوليو بمنافسات الفطامين، والتي خصص لها 15 شوطاً لمسافة 1.5 كيلومتر، وفي التاسع من يوليو بدأت تحديات سن الحقايق، والتي خصص لها 10 أشواط، ولمسافة 3 كيلو مترات، وعادت منافسات سن الفطامين مجدداً يوم 16 يوليو بـ 15 شوطاً ولمسافة 1.5 كيلو متر، وكانت آخر السباقات صباح اليوم مع سن الحقايق، و10 أشواط لمسافة 3 كيلو مترات.

وجاءت «الشارة» في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الحكيمة، لتعزيز الرياضات التراثية عامة، وسباقات الهجن خاصة، وذلك سيراً على النهج الذي أرساه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في الحفاظ على الموروث الشعبي الأصيل، وتقاليد أهل المنطقة.

وشملت الميادين التي أقيمت عليها منافسات «الشارة» كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة، إضافة إلى الساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية، والطي بجانب ميادين الهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج، وجاءت نتائج المنافسات التي شهدها ميدان الوثبة صباح أمس كالتالي:

في الشوط الأول كسبت «الشاهينية» لهادف حمد عفصان المنصوري المركز الأول، بعد أن قطعت مسافة 3 كلم في 4:33:00 دقيقة، وفي الشوط الثاني فاز «منذر» لأحمد محمد قنون الفلاسي بالمركز الأول، وبتوقيت 4:29:90 دقيقة، وجاءت نتائج بقية الأشواط الخاصة بفئة الحقايق كالتالي: الشوط الثالث «مرضية» لمحسن مبخوت المنهالي بزمن 4:29:29 دقيقة، والشوط الرابع «متعب» للدويس محمد مبارك الشامسي بزمن 4:28:40 دقيقة، والشوط الخامس «الشاهينية» للدويس محمد مبارك الشامسي بتوقيت 4:26:53 دقيقة، والشوط السادس «المتحد» لعبدالله محمد حمد الدرعي بتوقيت 4:26:23 دقيقة، والشوط السابع «الشاهينية» لهادف حمد عفصان المنصوري بزمن 4:32:00 دقيقة، والشوط الثامن «شاهين» لمحمد بطحان قران المنصوري بتوقيت 4:31:75 دقيقة، والشوط التاسع «إنذار» لعبيد بن عبود الدرعي بزمن 4:32:0 دقيقة، والشوط العاشر «جلمود» لسيف محمد العرياني بتوقيت 4:35:0 دقيقة، وشهدت السباقات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.