دوراتي يوجه رسالة وداع إلى إيفرتون



علي معالي (دبي)

بعث البرازيلي برنارد دوراتي لاعب الشارقة الجديد رسالة وداع إلى جماهير ناديه السابق إيفرتون الإنجليزي، عبر خلالها عن حبه الكبير لهم، بعدما وقفوا بجانبه خلال فترة وجوده في استاد «جوديسون بارك».

قال دوراتي: أولاً وقبل كل شيء أحب أن أشكر الجماهير، وكل اللاعبين الذين كانوا معي، ودائماً ما كانوا يدعموني في كل الأوقات منذ وصولي، وكنت أشعر بأنني بين أفراد عائلتي.

وأضاف: هناك كلمات وعبارات خلف الكواليس لا أستطيع قولها، واليوم أستطيع أن أقول في رسالتي إنني ممتن، وسوف أظل دائماً معكم، لأن إيفرتون عملاق، ولديه تاريخ عريق وقدرة كبيرة للعودة.

وقال: سعيد بما قدمته مع الفريق، حيث حرصت على بذل أقصى جهد على أرض الملعب، وما أتمناه أن يعود إيفرتون إلى الأمجاد السابقة.

وتفاعلت جماهير إيفرتون مع خبر انتقال دوراتي إلى الشارقة، بتعليقات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم: كالمعتاد فشل مدربونا في الاستفادة من مجهود هذا اللاعب وموهبته، حيث كان لاعبا بارعاً، ولكنه لم يحصل على فرصته المناسبة، وحظاً سعيداً يا بيرني، فيما قال آخر: لابد من توجيه اللوم على المسؤولين بنادي إيفرتون، إنه لاعب رائع وموهوب، ولكن لم يتم تفعيل دوره في الملعب، وتابع مشجع آخر لإيفرتون: كنت سعيداً بمشاهدته في الملعب وهو لاعب موهوب، وأتمنى له الأفضل في المستقبل، وقال آخر: أتمنى له التوفيق مع ناديه الجديد، وأن يقوم بعمل جيد معه.

وكان برنارد دوراتي قد وقع عقداً للعب بصفوف الشارقة لمدة موسمين، ودخل اللاعب بالفعل في تدريبات رسمية مع الفريق، بعد إنهاء كل الإجراءات.