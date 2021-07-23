النصر السعودي يضم فونيس موري

الرياض (أ ف ب)

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع المدافع الأرجنتيني راميرو فونيس موري، قادماً من فياريال الإسباني بعقد لمدة عامين، مع خيار التجديد.

وقال النصر في حسابه على تويتر «وقعت إدارة نادي النصر رسمياً مع النجم الأرجنتيني راميرو فونيس موري، وذلك بعد شراء عقده من نادي ياريال الإسباني، ووقع اللاعب عقداً يمتد لسنتين مع أفضلية التجديد، متمنين له التوفيق».

وانضم ابن الثلاثين عاماً إلى الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والبرازيلي أندسون تاليسكا، والكاميروني أبوبكر فينسنت الذين تم التعاقد معهم في وقت سابق، لدعم صفوف النصر للموسم الجديد.

وبدأ فونيس موري مسيرته الاحترافية مع ريفر بلايت الأرجنتيني عام 2011، بعدما لعب مع فرقه العمرية منذ 2008، ثم انتقل في 2015 إلى إيفرتون الإنجليزي الذي بقي معه حتى 2018 قبل الالتحاق بفياريال.

وخلال مسيرته الكروية حقق فونيس موري بطولة الدوري الأرجنتيني 2014 و«كوبا ليبرتادوريس» 2015 وكأس «سودأميريكانا» 2014 و«ريكوبا سودأميريكانا» الموازية للكأس السوبر في أوروبا عام 2015 مع ريفر بلايت، والدوري الأوروبي «يوروبا ليج 2021 مع فياريال .

ولعب فونيس مع فياريال 48 مباراة في الدوري الإسباني و74 في جميع المسابقات.