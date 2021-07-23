«جابت الخالدية» يطمح إلى لقب كأس الوثبة في وارسو

أبوظبي (الاتحاد)

يجتذب مضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، عصر غد «السبت»، 14 خيلاً، تتنافس في فعاليات كأس الوثبة ستاليونز «جائزة ترافا»، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين، محلياً ودولياً.

ويقام السباق لمسافة 1800 متر، وهو مخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على جوائز مالية، وقدرها 5 آلاف يورو، ويتصدر القائمة المهر «جابت الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف جي كوزلويسكي، وقيادة أي تورجييف.

وينافس على اللقب الجواد «فرحات» لام ستيلماسيزك، بإشراف ام ونوروسكي، وقيادة كي جريزيبوسكي، و«اوماندر جال» بإشراف ام جوداويسكي، وقيادة اشتيبان مازور، و«سوزانا» لجي بودالسكي، بإشراف اس فاسيوتوف، وقيادة دوجدوربيك أوولا.

ويسعى «اوفيسر» لبي جلواسكي، بإشراف نفس المالك، وقيادة كي مازور، لقلب الطاولة على منافسيه، فيما سيكون بالمرصاد كل من «أطلس» لام جانيكوسكي، بإشراف نفس المالك، وقيادة أي كابردوف، و«دلما» لزيجورسكي بإشراف ام جانيكويسكي، وقيادة أي رازينكوف.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.