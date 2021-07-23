«أداير» يواجه العمالقة في «الكينج جورج»



أبوظبي (الاتحاد)

يتجه «أداير» لجودلفين غداً «السبت»، إلى سباق كينج جورج وكوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى بمضمار أسكوت، عقب فوزه الرائع في «الديربي» الإنجليزي الشهر الماضي، وفيه أظهر قدرته الفائقة، واكتسح منافسيه بفارق مذهل بلغ 4.5 أطوال.

ويسعي «أداير» بإشراف شارلي ابلبي وقيادة وليام بيوك، للمجد، ليصبح أول فائز في «الديربي» على مدى 20 عاماً، يتمكن من الظفر بسباق الكينج جورج منذ جاليليو في 2001.

ومن المقرر أن يتواجه «أداير» و«لوف» وكوكبة من الخيول العمالقة أمثال «مشرف» و«لون ايجل»، و«بروم»، للمرة الأولى حيث يتصدران الترشيحات.

ويعود بيوك الذي قاد «أداير» في ثلاثة سباقات من أصل خمس مشاركات، لقيادة الجواد البالغ من العمر ثلاث سنوات، بعد أن فقد «ديربي» المجد، عندما اختار ركوب «هيركين لين»، الذي احتل المركز الثالث في إبسوم.

ونالت الخيول بألوان جودلفين شرف الفوز بلقب الكينج جورج 4 مرات من قبل، حيث تمكن «سوين» من الظفر باللقب مرتين عامي 1997 و1998، و«ديلامي» في عام 1999 ثم «دوين» عام 2004.

وتضم قائمة الشرف الإماراتية كلاً من «متوتو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «نشوان» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 1989، «بيلميز» 1990، «أوبرا هاوس» 1993 لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وهناك «كينجز ثييتر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 1994، «لم ترى» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم 1995، و«تغرودة» لشادويل 2014، و«بوستبوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في 2015.

وآخر بطل هو الإماراتي «بويتس وورد» لسعيد سهيل، وبإشراف مايكل ستاوت في 2018.

وأثبت سباق الكينج جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس، عن حق مكانته كجوهرة منتصف الصيف في تاج المسافات المتوسطة، وشهد صفوة الخيول من الجيل الكلاسيكي، ينافسون الخيول الأكبر سناً في ملحمية منذ تدشينه قبل 70 عاماً.

ويوصف السباق بأنه «سباق القرن»، ولن ينسى هؤلاء المعاصرين معركة رويال بين «جروندي» و«بوستينو» في عام 1975 وانتهاء باللقاء العاصف والنهاية المثيرة بين «نايف» و«جولان» في عام 2002.