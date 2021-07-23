صحف إسبانيا تنتقد أداء «الماتادور» والتحكيم بعد التعادل مع «الفراعنة الصغار»!

عمرو عبيد (القاهرة)

حصد المنتخب المصري نقطة ثمينة من «فم» نظيره الإسباني، في افتتاح مباريات الفريقين بأولمبياد «طوكيو 2020»، لكن النتيجة السلبية أثارت انتقادات الصحف الإسبانية التي عبّرت عن خيبة الأمل من أداء «الماتادور»، وكذلك قرارات الحكام في تلك المواجهة، حيث خرجت صحيفة ماركا بعنوان غلافها «الفراعنة يُعاقب الماتادور»، واصفة أداء إسبانيا بـ «المخيب» وقالت إن «لاروخا» يفتقد الملامح الواضحة، خاصة بعد الخروج من مباراة الافتتاح أمام منتخب مصر بلا أهداف وبإصابتين مؤثرتين، وعنونت آس غلافها بـ «القدم الخاطئة»، في إشارة إلى الأداء الباهت من جانب «الماتادور» وكذلك الإصابات القوية التي لحقت بلاعبيه، وأضافت أن الإسبان لم يتمكنوا من التعامل مع صلابة دفاع «الفراعنة»، وأداء لاعبيه القوي في الالتحامات.

الطريف أن العناوين الرئيسة للصحف «الكتالونية» اهتمت بالإعلان الرسمي عن توقيع الهولندي ديباي مع فريقها برشلونة، لكنها أشارت إلى التعادل السلبي لصغار «الماتادور» الذي وصفته صحيفة سبورت بـ «البداية المتعثرة»، وعادت ماركا عبر موقعها الإلكتروني لانتقاد الأداء التحكيمي بشراسة، وقالت في تحليلها إن ما حدث في 5 دقائق من عمر المباراة يُخالف ما تم شرحه خلال ساعة كاملة عبر محاضرة «الفيفا» التحكيمية التي حضرها اللاعبون الاثنين الماضي، حول مواطن استخدام تقنية الفيديو والمواقف التي تتطلب تدخلها، وأضافت أن التدخلات العنيفة التي شهدتها المباراة استحقت تدخل «الفار» وضرورة إشهار البطاقة الحمراء، وهو ما أكده المدرب الإسباني دي لا فيوينت، مشيراً إلى أن قرارات الحكام خلال المباراة تختلف عما تم توضيحه لنا قبل البطولة.

موندو ديبورتيفو نشرت صورة لـ «كاحل» سيبايوس، ووصفت تدخل الجناح المصري طاهر محمد طاهر بـ «المرعب»، في حين أعرب لاعب الوسط الإسباني عن شعوره بالألم، لكنه وعد ببذل كل الجهد لمواصلة مساعدة «لاروخا» في الأولمبياد.

وعلى الجانب الآخر، أعربت الصحف المصرية عن سعادتها باقتناص النقطة الغالية في بداية مشوار المنتخب بالأولمبياد بعد خطة دفاعية «صلبة»، وأشارت إلى بدء الاستعداد بسرعة لمواجهة الأرجنتين التي قد تحدد ملامح مسيرة «الفراعنة» في المنافسات.

في حين قالت صحيفة الرياضية السعودية إن «الأخضر» لعب لكنه خسر لتكون الهزيمة رقم 13 للمنتخبات الآسيوية الأولمبية أمام نظيرتها الأفريقية، لكنها لم تنس الإشادة بأداء «الفراعنة»، حيث كتبت إن مصر تعيد ذكريات «طوكيو 1964».