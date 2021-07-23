«ظاظا 12» تطلب «الدعاء والتشجيع»

طوكيو (أ ف ب)

تستهل السبّاحة المصرية فريدة عثمان مشاركتها في أولمبياد طوكيو، عندما تخوض تصفيات سباق 100 متر فراشة، في طموحها لإحراز ميداليتها الأولى، في أبرز مشاركات الرياضيين العرب غداً «السبت».

وكانت عثمان «26 عاماً» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، قد حصدت برونزيتين في مونديالي 2017 و2019 في سباق 50 م فراشة.

وتشارك عثمان في تصفيات 100 متر فراشة والجمعة المقبل في تصفيات 50 م حرة.

كتبت عثمان في حسابها على فيسبوك «متحمسة للمشاركة وتمثيل مصر في الألعاب الأولمبية... حلمي أن أفرح كل المصريين. أتمنى أن تشجعوني وتكونوا في ظهري».

وفي السباحة أيضاً، يشارك المصري مروان القماش والتونسي أحمد حفناوي في تصفيات 400 م حرة، والأردني عمرو الورّ والسوداني أبو بكر عباس في تصفيات 100 م صدراً.

وتتركز الأنظار على لاعبة كرة الطاولة السورية هند ظاظا البالغة 12 عاماً، كونها أصغر رياضية في الألعاب الحالية.

وقالت في رسالة عشية مباراتها الأولى بثها الاتحاد الرياضي العام في سوريا «أطلب منكم الدعاء والتشجيع، لا شيء صعباً علي، أتمنى تقديم أداء جيد وإسعادكم».

وتواجه ظاظا النمسوية ليو جيا في تصفيات فردي السيدات.

وفي الزوجي المختلط، يلعب المصريان ديما مشرف وعمر عصر ضد الكوريين الجنوبيين لي سانجسو وجيون جيهي.

وفي فردي الرجال، يلعب السعودي علي الخضراوي مع التشيكي لوبومير يانتشاريك، التونسي آدم حمام مع الأوكراني لي كو، والجزائري لعربي بورياح ضد المجري بنسي ماجوروس، فيما تواجه المصرية يسرى حلمي الفرنسية جيا نان يوان.

في كرة اليد، وقع ممثلا العرب، مصر والبحرين، في مجموعة واحدة، حيث يخوض الأول مواجهة البرتغال، ويلعب الثاني مع السويد، وتضم المجموعة الثانية أيضاً منتخبات الدنمارك بطلة العالم واليابان المضيفة، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من المجموعتين إلى الدور النهائي.

وبلغ منتخب مصر الذي يشرف عليه المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو النهائي، بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا.

وتُعدّ كرة اليد من أكثر الرياضات شعبية في مصر بعد كرة القدم، وقد حلّ لاعبو «الفراعنة» في المركز السادس في نسخة 1996، والمركز الرابع ضمن بطولة العالم 2001، فيما خسروا بصعوبة بالغة في ربع نهائي مونديال 2021 على أرضهم أمام الدنمارك التي أحرزت اللقب لاحقاً، ويعوّل باروندو على أمثال علي زين المنتقل إلى برشلونة الإسباني قبل أيام، يحيى الدرع، أحمد الأحمر ومحمد سند.

في المقابل، فان مشاركة البحرين هي الأولى، ليكون أول منتخب من الألعاب الجماعية يتأهل إلى الأولمبياد، وتأهلت البحرين بعد فوزها في المباراة النهائية من التصفيات الآسيوية على كوريا الجنوبية 34-29، بعدما أقصت قطر القوية من نصف النهائي، لتخطف المقعد الآسيوي الوحيد في طوكيو إلى جانب منتخب اليابان مستضيفة الألعاب.

ويخوض عدد من الملاكمين العرب نزالات الغد، في دور الـ32 من وزن 52-57 كلج، يلعب الأردني محمد الوادي ضد الكولومبي دافيد سيبير أفيلا سيجورا، وفي وزن 52-57 كلج يلعب المغربي محمد حموت ضد الإيراني دانيال شاهبخش.

وفي وزن 81-91 كلج يواجه الجزائري المخضرم عبد الحفيظ بن شبلة الأوزبكستاني سنجر تورسونوف، وفي وزن +91 كلج البحرين دنيس لاتيبوف ضد الأذربيجاني محمد عبدولاييف.

وفي الرماية، تخوض الجزائرية هدى شعبي، والمصرية الزهراء شعبان منافسات بندقية الهواء المضغوط 10 م، ولدى الرجال ينافس في المسابقة عينها المصري المصري سامي عبد الرازق، والتونسي علاء العثماني.

وفي التايكواندو، تلعب المغربية أميمة البوشتي مع الكورية الجنوبية جايونج سيم والمصرية نور عبد السلام مع التركية رقية يلديريم في وزن 49 كلج، والتونسي محمد خليل جندوبي مع الروسي ميخائيل أرتامونوف في وزن 58 كلج.

وفي البادمنتون «الريشة الطائرة» تلعب المصرية ضحى هاني ضد الصينية يو في تشنج ضمن المجموعة الأولى.