«قلب الريال» يصبر على الرحيل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

توصل الفرنسي رافائيل فاران قلب دفاع ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بموجب عقد يمتد حتى صيف 2026، بينما ما زالت المفاوضات مستمرة بين الريال واليونايتد لتحديد قيمة الصفقة.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن الناديين لم يتوصلا إلى «أرضية اتفاق»، على القيمة النهائية للمدافع الفرنسي بطل العالم المتوج في مونديال روسيا 2018.

وقال الموقع إن «الشياطين الحمر» لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن، ويواصل الانتظار لإدراكه بأنه في مركز أقوى، حيث ينتهي عقد اللاعب في صيف 2022، ما يعني إنه من الممكن رحيله مجاناً، بدءاً من يناير المقبل.

ويؤكد فاران من جانبه، أنه يحترم إدارة الريال، وإنه لم يطلب الرحيل، ولا يمانع الانتظار و«الصبر»، حتى تتضح الصورة بالنسبة لمستقبله، تاركاً للناديين حسم أمرهما معاً.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد وافق على «مضض» على رحيل فاران هذا الصيف، حيث يبحث النجم الفرنسي عن تحدٍ جديد، بعد أن أمضى عشر سنوات مع عمالقة الدوري الإسباني. وتأمل إدارة «الميرنجي» إنهاء الصفقة بأسرع ما يمكن للحصول على مبلغ كبير من المال يعوضها عن رحيله.

وإذا ما توصل الجانبان إلى اتفاق رسمي نهائي - والكلام للموقع - فإن فاران سيحصل مع «الشياطين الحمر» على ضعف الراتب الذي كان يحصل عليه مع الريال، أي 12 مليون يورو سنوياً، بعد أن كان راتبه مع الملكي 6 ملايين يورو فقط .

وأضاف الموقع : طالما إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، فإن فاران يعود إلى معسكر التدريب الخاص بالفريق الملكي في فالديبيباس.

وأشار الموقع إلى إن رحيل فاران سيمثل خسارة كبيرة وضربة قاصمة لمدريد، بعد رحيل النجم الكبير سيرجيو راموس قائد الفريق وأسطورته الحية إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

وتأمل جماهير اليونايتد سرعة البت في هذه الصفقة، حتى لا يطرأ جديد يؤدي إلى فشلها. ويبذل مسؤولو النادي الإنجليزي جهداً كبيراً من أجل تخفيض قيمة الصفقة، لإدراكهم بإن القيمة السوقية للاعب تتناقص مع مرور الوقت، وإن كان فاران من جانبه ليس متعجلاً، من منطلق حرصه على احترام مشاعر فلورنتينو بيريز رئيس النادي وجماهيره، ولهذا لن يضغط في اتجاه الرحيل.