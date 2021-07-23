ماكرون يناقش تحضيرات «باريس 2024»

طوكيو (أ ف ب)

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية التي تأجلت عاماً بسبب جائحة كورونا التي فرضت إقامة الحدث في ظل إجراءات صحية صارمة.

وتستضيف باريس النسخة المقبلة من الألعاب الصيفية في العام 2024، لذا ستشمل زيارة ماكرون عقد محادثات في طوكيو مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

والرئيس الفرنسي واحد من شخصيات أجنبية عديدة ستحضر حفل الافتتاح الذي سيكون أقل ضخامة من المعتاد بسبب تقليص الميزانية، وحضور جماهيري محدود جداً.

ولن يكون في المدرجات سوى نحو 950 شخصاً، بينهم السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن التي وصلت إلى طوكيو ليل الخميس.

وأرغمت الإجراءات الصحية الصارمة في اليابان، ماكرون على تقليص وفده إلى الحد الأدنى، لذا رافقه وزير واحد فقط.