الأحبابي يلتحق ببعثة «الزعيم» في إسبانيا

العين (الاتحاد)

التحق بندر الأحبابي بمعسكر العين في إسبانيا، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له المدرب الأوكراني سريجي ريبروف، وحظي اللاعب باستقبال دافئ من زملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وجميع أعضاء البعثة لحظة وصوله، وشارك مباشرة في التدريبات.

وقال طبيب الفريق إن سلطان الشامسي، تعرض للإصابة بتمزق في العضلة، وبدأ فعلياً برنامجه العلاجي، وهو يتحسن بصورة ملحوظة، ويخضع في المرحلة الحالية للعلاج الطبيعي، إلى جانب التمارين الملائمة في الصالة الرياضية .

وحول موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، قال: يتابع اللاعب برنامجه العلاجي بالصورة المطلوبة، وبعد الانتهاء من المرحلة الحالية، ينخرط في المرحلة المقبلة التي تسبق عودته إلى التدريبات الجماعية، وإذا اعتمدنا على التقارير فقط، يحتاج اللاعب من أسبوعين إلى 6 أسابيع، ولكننا لا نضع أي إطار زمني لفترة العلاج، ونقوم بعملنا ونتابع حالة اللاعب بشكل وثيق وخطوة بخطوة، حتى يصل إلى درجة الجاهزية المطلوبة، وقد يتعافى من الإصابة قبل الوقت المحدد، وربما يحتاج إلى فترة أطول.

وأضاف: الأمور تمضي بصورة جيدة، برغم التحديات التي لا تُذكر، وتتمثل حالياً في العبء التدريبي الإضافي، حيث يشارك جميع اللاعبين في برنامج مكون من حصتين تدريبيتين يومياً، في الصباح والمساء، وبدورنا نعمل على متابعة كل المؤشرات التي تدل على الإرهاق، أو الشعور بعدم الراحة، ونعمل مباشرة على متابعة اللاعب، وإشراكه في برامج الاستشفاء، كلٌ حسب حالته والجميع سعداء في المعسكر التدريبي.