إبراهام في مرمى «المدفعجية»

أنور إبراهيم (القاهرة)

أكدت صحيفة تلجراف أن أرسنال على استعداد للتعاقد مع الإنجليزي الشاب تامي إبراهام مهاجم تشيلسي، بعد أن أبدى هذا الأخير رغبته في الرحيل عن «البلوز»، بسبب قلة الدقائق التي يلعبها مع الفريق، منذ وصول المدرب الألماني توماس توخيل الذي يفضل الاعتماد أكثر على مواطنه المهاجم تيمو فيرنر.

وقالت الصحيفة إن «المدفعجية» هو الجهة التي يقصدها إبراهام على الأرجح في حال رحيله هذا الصيف.

ويستهدف أرسنال من وراء ذلك استباق الأحداث بالتعاقد مع مهاجمين جدد، تحسباً لاقتراب رحيل بعض مهاجميه، مثل الفرنسي ألكسندرلاكازيت الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة تشيلسي تأمل في الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه استرليني «47 مليون يورو» على الأقل مقابل بيع إبراهام الذي لعب مع «البلوز» 89 مباراة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» وسجل 26 هدفاً.

ويضم تشيلسي عدداً كبيراً من اللاعبين المتعاقدين، وبعضهم قادم من الإعارة هذا الصيف، وجاري بحث إعارتهم مجدداً إلى أندية أخرى، نظراً لأن إدارة النادي بالاتفاق مع توخيل، يسعيان لتقليص إجمالي رواتب اللاعبين، حتى يكون النادي جاهزاً لأية «صفقة سوبر» محتملة، وكان آخر الراحلين من تشيلسي، اللاعب الفرنسي أوليفييه جيرو الذي وقع عقداً مدته عامان مع إيه سي ميلان الإيطالي.