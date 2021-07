كين يقترب من «السيتي»



أنور إبراهيم (القاهرة)

انفردت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، بنبأ يفيد بأن الدولي هاري كين مهاجم توتنهام، يقترب من الانتقال إلى مانشسترسيتي هذا الصيف.

ونشرت الصحيفة هذا الكلام بعناوين كبيرة في صدر صفحتها الأولى، مع صورة كبيرة للنجم هاري كين، وعنوان كبير يقول: YOU Kane GO، بدلاً من المعنى المعروف للعبارة: YOU can go.

وقالت الصحيفة إن دانييل ليفي مالك نادي توتنهام هوتسبير وافق بشكل مفاجئ على رحيل نجم هجوم الفريق، بعد رفض طويل، استجابة لرغبة اللاعب، وبعد إلحاح طويل من كين الذي يرغب في خوض تحدٍ جديد يتيح له الفرصة للتتويج بالبطولات والألقاب.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس لاعب السيتي، ربما يكون بديل كين في توتنهام، مشيرة إلى أن مدة صفقة الهداف الإنجليزي لم تتحدد بعد، وإن كان من المتوقع أن تصل إلى 4 أو5 سنوات.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن ليفي اتصل بكين وشقيقه الأكبر ووكيل أعماله وأخبرهم بأنه غير رأيه، ووافق على بيعه للسيتي.

وجاءت هذه الموافقة من جانب ليفي، في الوقت الذي أكد فيه البرتغالي نونو إسبيريتو المدير الفني الجديد لـ «السبيرز»، تمسكه ببقاء كين ضمن صفوف الفريق، وعدم التفريط فيه، إذ ذهبت كل تصريحاته الأخيرة في اتجاه بقاء هذا النجم الذي حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي «البريميرليج» ثلاث مرات.

وقال إنه يتطلع إلى رؤيته ضمن المجموعة، بعد انتهاء فترة راحته السلبية وأجازته الصيفية، بعد المجهود الكبير الذي بذله مع منتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي، خلال كأس الأمم الأوروبية «يورو2020» التي وصل فيها منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، ولكنه خسرها أمام منتخب إيطاليا 2-3 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.