أهلي جدة يتعاقد مع باولينيو

الرياض (أ ف ب)

عزز الأهلي السعودي صفوفه بتعاقده مع نجم برشلونة الإسباني السابق لاعب الوسط الدولي البرازيلي باولينيو في صفقة انتقال حر.

واكتفى الأهلي بنشر فيديو ترحيبي عبر حسابه على موقع تويتر، من دون الكشف عن مدة أو قيمة التعاقد.

وانتهى عقد باولينيو، صاحب الـ32 عاماً، مع جوانجو إيفرجراند الصيني هذا الصيف، بعدما دافع عن ألوانه على مرحلتين، الأولى بين 2015 و2017 والثانية بين 2018 و2021.

ودافع لاعب الوسط البرازيلي بين هاتين الفترتين عن ألوان برشلونة محرزاً مع النادي «الكتالوني» ثنائية الدوري والكأس المحليين عام 2018.

ومَرَّ باولينيو الذي مَثلَ المنتخب البرازيلي الأول في 56 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً، بتوتنهام الإنجليزي أيضاً بين 2013 و2015.

وكانت التجربة الصينية للاعب البرازيلي غنية جداً، إذ توج لاعب كورنثيانز السابق مع جوانجو إيفرجراند بلقب الدوري المحلي ثلاث مرات، إضافة إلى لقب الكأس المحلية مرة واحدة والكأس السوبر مرتين ودوري أبطال آسيا مرة واحدة عام 2015.