الترجي.. المدرب الجديد «نصف إعلان»!

تونس (د ب أ)

أعلن الترجي التونسي التوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد لقيادة الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد، وخص النادي في بيان له المدرب السابق معين الشعباني بعبارات الشكر

والامتنان لما قدمه للفريق منذ توليه قيادته عام 2018، وحصده العديد من الألقاب، ولا سيما فوزه التاريخي بلقبين على التوالي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا عامي 2018 و2019 والمشاركة في مناسبتين بكأس العالم للأندية.

وكان الترجي بدأ مفاوضات مع مدربه السابق نبيل معلول الذي قاده للتتويج بلقبه الثاني في دوري الأبطال عام 2011، وذكر النادي في بيانه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه توصل لاتفاق مع مدرب أول جديد للفريق الأول ويشرع في مهامه في الفترة القادمة، ويتم لاحقاً الإعلان عن اسمه وعن كامل تركيبة الجهاز الفني، كما أعلن الترجي عن انطلاق التحضيرات للموسم الجديد يوم الاثنين المقبل.