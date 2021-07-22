بيكهام.. «الكابوس» بـ «الفريق الأسوأ»!

مراد المصري (دبي)

يبدو أن «الحلم الأميركي» تحول إلى «كابوس»، بالنسبة لديفيد بيكهام نجم الكرة الإنجليزي السابق، في ظل المستويات السيئة التي يقدمها الفريق الذي يملكه إنتر ميامي، وتراجعه إلى المركز الأخير على لائحة ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط فقط، بعد مرور 12 جولة، رغم ضمه لاعبين معروفين، مثل الأرجنتيني جونزالو هيجواين والفرنسي ماتويدي.

صحيفة ديلي ميل البريطانية الشهيرة نشرت تقريراً موسعاً، وعنونت «الكابوس الأميركي لبيكهام»، في الإشارة إلى المشروع الذي كان يعقد عليه النجم السابق آمالاً كبيرة في مجال الاستثمار الرياضي.

بيكهام استثمر نحو 40 مليون دولار من ماله الخاص، في مشروع إنتر ميامي، على أمل أن يحقق الفريق نجاحات، إلا أن الوضع الحالي يجعل الأمور بحاجة إلى التغيير.

فريق إنتر ميامي يعاني تحت قيادة المدرب فيل نيفيل الذي يبدو على وشك الإقالة من منصبه، لينضم إلى خيبات أمل عائلة «نيفيل» في عالم التدريب، بعدما فشل شقيقه سابقاً مع فالنسيا الإسباني.

اكتفى إنتر ميامي بتسجيل 9 أهداف في 12 جولة إلى الآن منها هدف «يتيم» في آخر ست مباريات، ويتصدر قائمة هدافيه الأرجنتيني جونزالو هيجواين برصيد 5 أهداف.

تعرض إنتر ميامي للخسارة في آخر مبارياته أمام نيو إنجلاند ريفولوشين بخماسية نظيفة، في مباراة شهدت انهياراً مبكراً، بعد تلقيه أربعة أهداف في الشوط الأول.