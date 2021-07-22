«السامبا».. إنذار بـ «رباعية»

سابورو (أ ف ب) ٠٫٫٫

حصدت مصر نقطة ثمينة من إسبانيا، بعد تعادلهما دون أهداف «الخميس» في سابورو، ضمن افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم، ضمن أولمبياد طوكيو الصيفي الذي يفتتح رسمياً غداً «الجمعة»، فيما مُنيت السعودية بخسارة أمام كوت ديفوار، وتفوّقت البرازيل حاملة اللقب على ألمانيا 4-2.

وفي المجموعة عينها، سقطت الأرجنتين بطلة 2004 و2008 أمام أستراليا رابعة 1992 بهدفي لاكلان ويلز (14) وماركو تيليو (80)، بعد أن أكملت الأرجنتين المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد فرانسيسكو أورتيجا (45+3).

وتخطت مباراة البرازيل حاملة اللقب، ألمانيا وصيفتها 4-2 في المجموعة الرابعة التي شهدت خسارة السعودية أمام كوت ديفوار في يوكوهاما 1-2.

وتقدمت البرازيل بثلاثية ريشارليسون (7 و22 و30) ثم أهدرت ركلة جزاء عبر ماتيوس كونيا صدها الحارس فلوريان مولر (45+1).

وقلصت ألمانيا الفارق عبر نديم أميري (57)، وبرغم طرد مكسيميليان أرنولد (63)، سجلت الثاني عن طريق راجنار آخه (83)، لكن سيليساو حسم الموقف في اللحظات الأخيرة بهدف جميل لباولينيو (90+4).

في المباراة الثانية، افتتحت كوت ديفوار التسجيل باكراً عبر عبدالاله العامري عن طريق الخطأ، عندما كان يحاول إبعاد كرة عرضية (39)، لكن السعودية عادلت عن طريق سالم الدوسري بتسديدة جميلة جداً من مشارف منطقة الجزاء (44).

وسار الدوسري على خطى لاعب الوسط السابق فؤاد أنور الذي سجّل في كأس العالم ومونديال الأندية والألعاب الأولمبية.

وفي الشوط الثاني، منح فرانك كيسييه لاعب وسط ميلان الإيطالي المنتخب الإيفواري هدف الفوز بيسارية أرضية من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس (66).

وتعرّضت فرنسا التي تسعى لذهبية ثانية بعد 1984، لخسارة مذلة أمام المكسيك 1-4 في طوكيو ضمن المجموعة الأولى، التي شهدت فوز اليابان المضيفة على جنوب أفريقيا بهدف تاكيفوسا كوبو (71).

وتقدمت المكسيك بعد دقيقتين على الاستراحة عبر أليكسيس فيجا، وضاعفت الأرقام عن طريق سيباستيان كوردوفا (55).

وكان المدرب الفرنسي سيلفان ريبول قد سعى لاستدعاء أمثال إدواردو كامافينجا، جوناثان إيكونيه أو أوريليان تشواميني، لكن شدّ الحبال مع أنديتهم حرمه ذلك.

كما استدعى ريبول المهاجمين بطل العالم فلوريان توفان والدولي السابق أندريه بيار جينياك (35 عاماً) المحترف في المكسيك منذ 2015 مع تيجريس.

وقلص جينياك الذي خاض آخر مبارياته مع المنتخب الأول في نهائي كأس أوروبا 2016 الفارق من نقطة الجزاء (69)، لكن المكسيك ردّت بهدفين لكارلوس أنتونا (80) وإدواردو أجيري (90+1).

قال ريبول بعد الخسارة «نحن خائبون بالطبع بسبب النتيجة وتوازن أدائنا، كنا بحاجة لتأدية جيدة لكن هذا لم يحصل».

وفي المجموعة الثانية، حققت نيوزيلندا بداية طيبة بفوزها على كوريا الجنوبية بهدف كريس وود (72) وفازت رومانيا على هندوراس بهدف عكسي من إلفين أوليفا (45+1).