جراي يتحدى كبار «البريميرليج»!

لندن (د ب أ)

تعهد ديماراي جراي بمساعدة فريق إيفرتون على التنافس مع الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أكمل انتقاله إلى الفريق اليوم «الخميس».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» أن جراي «25 عاماً»، لاعب ليستر سيتي السابق، وقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لعام رابع مع إيفرتون، قادماً من فريق باير ليفركوزن الألماني، في صفقة لم يعلن عن قيمتها المادية، بعد قضائه ستة أشهر في الدوري الألماني «البوندسليجا».

وأصبح جراي ثالث لاعب ينضم لإيفرتون بعد أندروس تاونسند والحارس أسمير بيجوفيتش، حيث لم يهدر المدير الفني الجديد رافاييل بينيتز، ومدير الكرة مارسيل براندز وقتاً طويلاً لتدعيم الفريق للموسم الجديد.

وقال جراي للموقع الرسمي للنادي: «سعيد للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز، مع مثل هذا النادي الكبير، وأنا متحمس للعب مع الفريق وبدء العمل».

وأضاف: «بالتحدث مع المدير الفني ومارسيل براندز، لدي شعور جيد للنادي، وأشعر أن هذا هو المكان الذي أريد مواصلة التطور فيه».