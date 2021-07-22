«بارتي».. الحفلة صعبة!

برلين (د ب أ)

تستهل الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم، واليابانية نعومي أوساكا مسيرتيهما في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو، بملاقاة الإسبانية سارا سوريبس والصينية تشينج سايساي على الترتيب.

أما الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، فيبدأ مشواره في منافسات الرجال بمواجهة البوليفي هوجو ديلين.

وبموجب قرعة منافسات التنس، قد تقع بارتي في مواجهة صعبة أمام الروسية أناستاسيا بافليوشينكوفا وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة، بحلول الدور الثالث من المنافسات الأولمبية.

وربما لن تكون الجماهير حاضرة خلال فعاليات الأولمبياد، لكن الجماهير اليابانية تعول على أوساكا، التي تعود للمنافسات بعد شهرين من الغياب، حيث تحدثت اللاعبة الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بشكل علني عن معانتها من مشاكل ذهنية ونوبات قلق.

وتلتقي أوساكا حال تأهلها إلى الدور الثاني مع الفائزة من مباراة السويسرية فيكتوريا جولوبيتش والكولومبية ماريا كاميلا اوسوريو سيرانو.

ومن أبرز المشاركات في منافسات تنس السيدات، البيلاروسية ارينا سابالينكا والأوكرانية يلينا سفيتولينا والتشيكية كارولينا بليسكوفا والبولندية إيجا سواتيك والإسبانية جاربين موجوروزا.

ويبرز في فئة الرجال الروسي أندريه روبليف والألماني ألكسندر زفيريف والبولندي هوبرت هوركاش واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي دانييل ميدفيديف.

ويلتقي الاسكتلندي أندي موراي الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 وريو 2016، في الدور الأول مع الكندي فيليكس الياسيم.

ويغيب عن منافسات فئة الرجال السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال والنمساوي دومينيك ثيم.