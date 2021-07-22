سقوط «الديوك» و«الشمشون»!

طوكيو (د ب أ)

اكتسح المنتخب المكسيكي نظيره الفرنسي 4 -1 في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم الفريق المكسيكي بهدفين في الشوط الثاني عن طريق ألكسيس فيجا وفرانسيسكو كوردوفا في الدقيقتين 47 و55، وردت الديوك الفرنسية بهدف حمل توقيع أندري بيير جينياك من ضربة جزاء في الدقيقة 69، لكن منتخب المكسيك أكد أحقيته في الفوز بتسجيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق أوريل انتونا وإدواردو أجيري في الدقيقتين 80 و90.

واقتنص منتخب نيوزلندا فوزاً ثميناً من نظيره منتخب كوريا الجنوبية 1-صفر، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، ويدين منتخب نيوزلندا بالفضل في هذا الفوز لكريس وود مهاجم بيرنلي الإنجليزي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70.