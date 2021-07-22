«ملاذات» تطارد «الأوكس» الأميركي

دبي (الاتحاد)

تسعى مهرة شادويل غير المهزومة «ملاذات» البالغة ثلاث سنوات، لحصد فوزها السادس على التوالي، حين تخوض سباق كوشنج كلوب أميركان أوكس للفئة الأولى «الأوكس الأميركي» بمضمار سراتوجا يوم السبت المقبل.

وستبدأ «ملاذات» أول انطلاقة لها، منذ فوزها بسباق لونجين كنتاكي أوكس «للفئة الأولى» في 30 أبريل، عندما تضع ابنة «كيرلين» سجلها المثالي «5 من 5»، على خط المواجهة، مع ثلاث مهرات أخريات في السباق بقيمة 500 ألف دولار.

وقال تود بلتشر مدرب قاعة الشهرة، الذي سيحاول زيادة عدد انتصاراته في الأوكس الأميركي إلى ثمانية: «ملاذات تتدرب بشكل جيد للغاية، إنها تبدو في حالة فنية عالية، ونحن سعداء للغاية بالطريقة التي تنعم بها».

وعلى الرغم من أن كل بدايات «ملاذات» لعام 2021 قد أسفرت عن انتصارات من الفئة الأولى، كان عليها أن تعمل بجد في انتصارها الافتتاحي للموسم بفارق رأس في سباق آشلاند ستيكس لـ «الفئة الأولى» في كينلاند.

وقال بليتشر: «إنها مهرة ذكية للغاية ومن السهل تدريبها، إنها محترفة وتستمتع باللعبة، قال الكثير من فرسانها إنها تستهدف الحصان الذي أمامها للوصول إليه، لديها غريزة تنافسية طبيعية، ومع ذلك فهي لطيفة وسهلة التدريب».

وسيقود «ملاذات» الفارس جون فيلاسكويز الفائز خمس مرات في سباق الأوكس الأميركي.

وإذا احتفظت «ملاذات» بسجلها المثالي، وأنجزت مهمتها في سراتوجا ستصبح المهرة الخامسة عشرة التي تفوز بكل من كنتاكي أوكس والأوكس الأميركي، فإن التخمين بشأن مواجهة الذكور في سباق ترافيرس ستيكس في 28 أغسطس سيظهر بلا شك.

وفي الوقت الحالي سيكون التركيز على سباق الأوكس الأميركي، في الطريق إلى سباق ألباما للفئة الأولى يوم 21 أغسطس بمضمار سراتوجا لمسافة الميل وربع الميل والمخصص للمهرات في سن ثلاث سنوات والذي يناسب قدراتها.

تم تربية «ملاذات» من «كيرلين»، والفرس «دريمنج اوف جوليا» ابنة «أي بي اندي» الفائزة بسباق الفئة الأولى.