قبل محطة الشارقة.. دوراتي يتوشح بـ 11 لقباً

علي معالي (دبي)

عاش البرازيلي برنارد دوراتي اللاعب الجديد للشارقة، فترة التوهج خلال مسيرته مع «الساحرة المستديرة»، عندما دافع عن ألوان شاختار دونيتسك الأوكراني، من 2013 إلى 2018، حيث توج معه بـ9 ألقاب، بواقع 3 مرات للدوري، ومثلها الكأس وكأس السوبر، وقبلها الفوز مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس موسم 2012- 2013، وتبقى «العلامة الأبرز» مع منتخب «السامبا»، عندما حصد كأس العالم للقارات 2013، وتفوقت البرازيل وقتها على إسبانيا 3-صفر.

ويتوقع أن يكون مشوار «الساحر» الجديد مع «الملك» أكثر متعة من سابقه إيجور كورونادو، في ظل مسيرته الرائعة، وبما يتمتع به من خبرات متنوعة ما بين الأندية ومنتخب «السامبا».

انضم دوراتي إلى أتليتكو مينيرو في سن 14 عاماً، وإعارته إلى ديموكراتا عام 2010، ولعب دوراتي 16 مباراة، وسجل 14 هدفاً في ظهوره الأول في مارس 2011 مع أتليتكو.

وفي عام 2012 ساعد فريقه في انتزاع المركز الثاني بالدوري، بعد 12 شهراً من احتلاله المركز الخامس عشر، كما ساعده في الفوز ببطولة كامبيوناتو مينيرو عامين متتاليين، قبل أن يفوز أخيراً بأكبر لقب في أميركا الجنوبية «كأس ليبرتادوريس» عام 2013، على حساب أوليمبيا من باراجواي بركلات الترجيح .

دفع شاختار دونيتسك 21.5 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع دوراتي في صيف 2013، وأنهى موسمه الأول في أوروبا بحصد لقب الدوري الأوكراني، وحصل على 8 ألقاب أخرى في السنوات التالية، بما في ذلك «ثلاثية» الدوري، قبل أن ينتقل عام 2018 إلى إيفرتون الإنجليزي.

خاض دوراتي أول مباراة دولية له مع البرازيل أمام الأرجنتين في بوينس آيرس خلال نوفمبر 2012، وكان من ضمن قائمة «السامبا» في كأس القارات 2013 وكأس العالم 2014.

وخروج دوراتي من إيفرتون ليس مفاجأة، رغم شهرته في ستاد جوديسون بارك، لأن اللاعب البالغ 28 عاماً وجد نفسه «حبيس» دكة البدلاء، وكان دوراتي في طريقه إلى النصر منذ فترة، إلا إن المفاوضات لم تنجح في النهاية، وسجل 5 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي في ثلاث سنوات قضاها مع إيفرتون، ومع وصول المدرب الإسباني بينيتيز أصبحت فرص دوراتي أقل في الاستمرار مع الفريق.

عندما انتقل دوراتي من أتليتكو مينيرو إلى شاختار بلغت الصفقة 25 مليون يورو عام 2013، وكان بديل الأرميني هنريك مخيتاريان الذي انتقل حينها إلى بوروسيا دورتموند الألماني، وتمكن دوراتي من تسجيل هدفين، بجانب سبع تمريرات حاسمة في موسمه الأول مع شاختار، ومع ذلك اختاره فيليبي سكولاري ضمن قائمة «السامبا» في مونديال 2014.

ومع شاختار منحه المدرب باولو فونسيكا حرية اللعب خلف المهاجمين، ولذلك تألق دوراتي وقدم مباريات ومستوى رائعاً، وكان عنصراً مهماً في الفريق.

ومع اقتراب رحيله عن الدوري الأوكراني، حظي باهتمام عدد من الأندية الأوروبية مثل ميلان ونابولى وأتلتيكو مدريد وتوتنهام وتشيلسي، إلا أن إيفرتون نجح في جذبه إلى «البريميرليج».

وفي مارس 2018 تعرض دوراتي للإصابة، ومع ذلك أظهر مهارات عالية، وسجل هدفه الأول في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام لينكولن سيتي في 5 يناير 2019.

وعندما تولى المدرب أنشليوتي، قال عن دوراتي: إنه لاعب جيد حقاً في التعامل مع الكرة وقام بدوره بصورة جيدة ضد كريستال بالاس عندما سجل الهدف الأول.

وأضاف: عندما لا نكون قادرين على السيطرة على المباراة، يأتي دور اللاعب في القيام بالمطلوب منه، ولديه قدرة عالية في الاستحواذ.

وكافح دوراتي خلال موسم 2019- 2020، والذي شهد تعطلاً بشكل واضح، وأيضا تغييراً إدارياً آخر، وتعليقاً لمدة 3 أشهر للموسم عام 2020 في خضم جائحة كورونا، والتي كان لها تأثيرها السلبي في تلك الفترة.