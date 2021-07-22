افتتاح الأولمبياد في 5 معلومات

مراد المصري (دبي)

تتجه الأنظار غداً «الجمعة» إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2020»، وهو الحدث الذي يحظى دائماً باهتمام الجميع حول العالم، مع ترقب ما ستقدمه كل دولة في هذا الحفل من مفاجآت وعروض، وإن كانت النسخة الحالية تشهد الكثير من المعاناة بسبب جائحة كورونا، وهنا نقدم 5 معلومات حول الحفل.

في البداية دائماً يكون السؤال المعتاد متى موعد الحفل، والجواب إنه ينطلق في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت طوكيو «الساعة 3 عصراً بتوقيت أبوظبي»، ولعل الولايات المتحدة أكثر من يتأثر بإقامة المنافسات الأولمبية في شرق آسيا، بالنظر إلى اهتمام المشاهدين هناك بهذا الحدث، حيث ينطلق الحفل الساعة السابعة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، والرابعة صباحاً بتوقيت الساحل الغربي، وهو ما جعل القناة الناقلة تقرر إعادة عرضه مجدداً في الساعة السابعة والنصف مساءً، ثم مرة أخرى الساعة 12,35 بعد منتصف الليل، لجعل الجميع يحظى بفرصة المشاهدة.

المعلومة الثانية تتمحور حول ترتيب الدول التي تدخل خلال الحفل، وهي اللحظة التي ينتظرها الجميع لرؤية بعثة بلادهم، ويتم استخدام الحروف الأبجدية اليابانية، لتكون بعثة الإمارات، الأولى عربياً التي تدخل خلال مراسم الحفل والثامنة إجمالاً، تليها الجزائر التاسعة إجمالا، مروراً ببقية الدول، حيث يظهر في الحفل أكثر من 11 ألف رياضي يمثلون 203 دول.

المعلومة الثالثة، هو مكان إقامة الحفل، حيث يقام في الاستاد الوطني الجديد في طوكيو، والذي تبلغ تكلفة إنشائه 1.5 مليار دولار، وصممه المهندس الياباني كينجو كوما، وبسبب حالة الطوارئ المفروضة جراء فيروس كورونا، فإن الحضور يقتصر على كبار الشخصيات والدبلوماسيين والرعاة فقط.

المعلومة الرابعة، أن المدير الإبداعي الإيطالي ماركو باليش سيكون المنتج التنفيذي لحفل افتتاح ألعاب طوكيو، بالتعاون مع شركة يابانية محلية، وهو الذي سبق أن شارك في إنتاج حفل الافتتاح للألعاب الأولمبية الصيفية 2016 والألعاب الأولمبية الشتوية 2006 و2014.

المعلومة الخامسة، هي ما يشمله الحفل، حيث تتاح الفرصة دائماً للدولة المضيفة بعرض تاريخها وثقافتها، إلى جانب العروض الأخرى بمشاركة الآلاف من فناني الأداء الذين يرتدون أزياءً خاصة، لتقديم قطع متقنة وموسيقى مذهلة، وظهور مشاهير يابانيين في فقرات خاصة،

يذكر أن حفل الافتتاح يشكل جزءاً لا يتجزأ من كل دورة أولمبية منذ أن أقيمت الألعاب الحديثة الأولى في أثينا عام 1896.