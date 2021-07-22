بيل يدعم «جولف ويلز» في «السباق إلى دبي»

مراد المصري (دبي)

تنطلق بطولة كازو المفتوحة للجولف في ويلز اليوم «الخميس»، بدعم من جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي أكد انخراطه بجهود رسمية في تطوير اللعبة في بلاده، بالنظر إلى عشقه لها، وهو ما أسهم في وضع البطولة ضمن روزنامة الموسم للجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

وتعهد اللاعب المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع الفريق «الملكي»، والذي لطالما طالته انتقادات جماهير «الميرنجي» بسبب عشقه لرياضة الجولف، بأن يكون شريكاً داعماً لبطولة كازو المفتوحة التي تقام في نيوبورت الويلزية، وذلك مع سعيه لتطوير بطولات المحترفين ودعم جولف الناشئين خلال السنوات المقبلة.

وقال: كانت هذه البطولة بعيدة عن روزنامة الجولة الأوروبية لسنوات عدة، وبعد مشاهدة التغطية التي نالتها في العام الماضي، قررت رفقة شركة رياضية أن نلعب دوراً في تطوير الجولف في ويلز.

وأضاف: نريد أن نجعل الجولف في ويلز أكبر، ونعتقد أن هذا الحدث يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في ذلك، ونأمل أن نتمكن من جذب المزيد من الأشخاص لمشاهدة وتطوير الجولف في ويلز، والأهم أن يأتي اللاعبين الصغار لمشاهدة نجوم العالم هنا.

من جانبه أشاد لاعب الجولف الويلزي أوليفر فار، بدعم بيل للبطولة، وقال إن ذلك يمثل «دفعة كبيرة» للرياضة في ويلز، وأمر رائع أن يحاول بيل مساعدة الجولف في ويلز، إنه نجم كبير وبالنسبة له فإن مشاركته في الجولف ودعم بطولة ويلز كازو المفتوحة شيء رائع، وآمل أن يجلب هذا الكثير من التغطية للبطولة.