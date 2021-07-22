«ضلوع شو» تنتظر الفحص

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «تلجراف» النقاب عن أن الإنجليزي لوك شو ظهير أيسر مانشستر يونايتد ومنتخب «الأسود الثلاثة»، لعب معظم مباريات كأس الأمم الأوروبية، وهو مصاب، مشيرة إلى تعرضه لعدة كسور في ضلوعه، خلال مباراة ألمانيا في دورالـ16، ولكنه أكمل بقية المباريات حتى النهائي رغم هذه الإصابة، ولم يتم استبداله بأي لاعب آخر، وشارك في مباريات دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي كاملة، أمام أوكرانيا وإسبانيا وإيطاليا على التوالي، بل إنه سجل أيضاً هدف منتخب بلاده الوحيد في مرمى إيطاليا خلال المباراة النهائية التي انتهت 1-1، قبل أن يفوز بها منتخب إيطاليا 3-2 بركلات الترجيح.

وبخلاف هدفه في المباراة النهائية، صنع لوك شو 3 تمريرات حاسمة في البطولة، أسفرت عن ثلاثة أهداف، وكان من أهم لاعبي جاريث ساوثجيت المدير الفني، الذي حرص على إشراكه أساسياً - من دون أي تبديل في أي مباراة - اعتباراً من ثاني مباراة في الدور الأول للبطولة، وحتى المباراة النهائية.

وينتظر مانشستريونايتد عودة لوك شو من أجازته الصيفية، من أجل إجراء فحوصات طبية جديدة، وإشاعات على صدره، لمعرفة حقيقة ما حدث لضلوعه، والمدة التي يحتاجها للراحة والعلاج.

ويقضي لوك شو حالياً أجازته مع زميليه في المنتخب ماسون ماونت وكايل والكر، في جزيرة ميكونوس باليونان.

وفي سياق آخر، قالت الصحيفة إن مانشستر يونايتد سيُحرم أيضاً من جهود ماركوس راشفورد نجم هجومه، ولاعب المنتخب الإنجليزي، في بداية الموسم الجديد، نظراً لحاجته إلى إجراء جراحة في كتفه، وهي الإصابة التي أرجأ التعامل معها بجدية، حتى يتمكن من المشاركة في «يورو2020».