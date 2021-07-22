«حملة ترويج» هازارد في «البلوز»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة آس الإسبانية النقاب عن أن بعض الوسطاء جسوا نبض إدارة تشيلسي الإنجليزي، فيما يتعلق بإمكانية عودة النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد إلى «البلوز»، في الوقت الذي يبحث فيه النادي اللندني عن مهاجم من طراز عالمي.

وانتقل هازارد «30 عاماً» إلى الريال في صيف 2019، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، من دون أن يلبي الطموحات التي علقها النادي عليه، بينما كان في قمة تألقه مع تشيلسي. وتأثر هازارد كثيراً بالإصابات المتكررة التي لحقت به على امتداد موسمين مع الريال، ما حرمه من تقديم مستواه الحقيقي.

وقالت الصحيفة الإسبانية: إن هؤلاء الوسطاء قاموا بهذه المهمة تلبية لطلب من إدارة الريال. وكان هازارد وصل إلى تشيلسي في 2012، واستمر معه 7 سنوات، وأسهم في حصوله على الدوري الإنجليزي «البريميرليج» مرتين، والدوري الأوروبي مرة واحدة.

غير أن الصحيفة أشارت إلى أن مسألة عودة هازارد إلى «البلوز» تبدو معقدة جداً لأسباب اقتصادية بحتة، وأيضاً لأن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي لديه أكثر من لاعب يمكنه أن يلعب في مركز هازارد، فضلاً عن أنه يفضل التعاقد مع رأس حربة صريح مثل النرويجي إيرلينج هالاند.

ولا يريد ريال مدريد سوى 60 مليون يورو مقابل بيع هازارد، بعد أن كان دفع فيه لتشيلسي أكثر من 100مليون يورو، غير أن هذا السعر الذي اقترحه «الملكي» يبدو مرتفعاً جداً بالنسبة لتشيلسي اليوم.

أما النقطة الإيجابية في هذه العملية - والكلام للصحيفة - فهي أن إيدن هازارد ما زال يرتبط بعلاقات صداقة متينة في العاصمة الإنجليزية، ويحظى بمساندة غرفة ملابس «البلوز»، غير أن وجود الألمانيين كاي هافرتز وتيمو فيرنر، والمغربي حكيم زياش، والأميركي كريستيان بوليسيتش، والإنجليزي ماسون ماونت، يمنح تشيلسي قوة هجومية ضاربة، ولا يجعله بحاجة إلى جهود نجمه السابق.