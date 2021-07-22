ألابا: رأيت الريال منذ الصبا!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رفض النمساوي ديفيد ألابا فكرة أن يكون خليفة الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق، والمنتقل مؤخراً إلى باريس سان جيرمان، لمجرد أنه حصل على رقم قميصه في الفريق، والذي يحمل رقم «4».

وقدمت إدارة ريال مدريد ديفيد ألابا للصحافة الإسبانية، بصفته اللاعب الجديد، بعد أسابيع عدة من توقيعه على عقد يربطه مجاناً بـ «الملكي»، على إثر رحيله من ناديه السابق بايرن ميونيخ.

وحصل ألابا على القميص رقم 4 الذي ظل شاغراً منذ رحيل «الماتادور» راموس، ولكنه لا يرى نفسه خليفة لقائد «الملكي» السابق، وقال في حديث نقل موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية مقتطفات منه: لقد اقترحوا علىّ هذا الرقم، لأن الأرقام الأخرى كان يرتديها لاعبون آخرون، وأنا أعرف جيداً الأهمية الكبيرة لهذا الرقم بالنسبة للنادي، وشرف كبير لي أن أرتديه، فهذا يحفزني أكثر للتألق والإجادة.

وأضاف: إنه رقم يمثل القوة والقيادة، وندرك جميعاً أن راموس لعب لمدة طويلة بهذا الرقم، ولكن لست هنا لكي أقارن نفسي به، أو لأحل محل أي لاعب، وإنما أنا هنا لكي أكون ديفيد ألابا.

وتطرق ألابا للحديث عن أسباب اختياره ريال مدريد للعب ضمن صفوفه، وقال: تلقيت عروضاً كثيرة ولكن لم يكن عندي سوى اختيار واحد هو ريال مدريد، لأنه أفضل نادٍ في العالم، ويمثل التحدي الذي أبحث عنه.

وأضاف: أتمنى أن ألتقي بزملائي اللاعبين بأسرع ما يمكن، وأشعر بالراحة التامة منذ اللحظة التي وطأت فيها قدماي أرض النادي، إنه ناد كبير، وأنا أشاهد صوراً له منذ أن كنت صبياً صغيراً، ولهذا فإنه شيء لا يصدق أن أكون هنا اليوم.

وسيتدرب ألابا تحت القيادة الفنية للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سبق أن دربه في بايرن ميونيخ، وقال: أنا متلهف على مقابلته، وأعرفه منذ أن كان مدرباً لـ «البافاري»، وعلاقتي به ممتازة وسعيد جداً بالعمل تحت قيادته مرة أخرى.

وحرص ألابا على أن يوضح أنه لم يناقش بعد مسألة المركز الذي سيشغله في الريال، وقال: أنا لاعب مرن ويمكنني اللعب في أكثر من مركز، والقرار سيكون للمدرب.