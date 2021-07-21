«الملك» يخطف نجم إيفرتون

علي معالي (الشارقة)

يعلن الشارقة خلال ساعات عن التعاقد مع البرازيلي برنارد كالديرا دوراتي (28 عاماً)، ليبدأ اللاعب المرحلة الثانية في التدريبات مع الفريق، بعد الاتفاق على انتقال اللاعب إلى صفوف «الملك» قادماً من نادي إيفرتون الإنجليزي ليكون البديل المناسب لمواطنه إيجور كورنادو المنضم حديثاً إلى اتحاد جدة السعودي.

ويمتلك دوراتي موهبة كبيرة وله خبرات تفوق إيجور بمراحل فهو لاعب دولي سابق بمنتخب «السامبا»، كما إنه لعب لأندية كبيرة وعريقة، سواء في البرازيل أو في أوروبا عندما انتقل إلى نادي شاختار الأوكراني الملقب بالفريق البرازيلي في أوروبا، قبل أن يأتي لهم قادماً من نادي أتلتيكو مينيرو، والذي تأهل أمس إلى دور الثمانية من «كأس ليبرتادوريس».

لعب دوراتي للنادي البرازيلي من 2011 حتى 2013 قبل أن يرحل إلى أوكرانيا من 2013 حتى 2018، وبعدها انتقل إلى الدوري الإنجليزي بصفوف فريق إيفرتون من 2018 حتى الآن قبل القدوم إلى «الملك» الشرقاوي، ولعب لمنتخب البرازيل ما يقرب من 14 مباراة، سواء في كأس العالم أو القارات وكذلك مباريات ودية دولية.

خاض دوراتي مع إيفرتون قرابة 73 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل 5 أهداف، ويجيد اللعب في الناحية اليسرى وخلف المهاجمين ويتميز بالمهارات العالية إضافة إلى عمره المناسب، وتحاول إدارة شركة الشارقة لكرة القدم إيجاد عنصر جيد يستطيع أن يكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة، وهناك مفاوضات مكثفة أيضاً للاستقرار على مهاجم قوي أيضاً.