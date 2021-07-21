المنتخب المصري يأمل التغلب على «قُرعة» الأولمبياد

القاهرة (د ب أ)

حرص أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، على عقد جلسة مع منتخب بلاده الأولمبي في طوكيو حثهم خلالها على بذل أقصى جهدهم لتقديم صورة مشرفة لهم وللكرة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عاماً في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في منافسات كرة القدم للرجال بالأولمبياد، التي تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، حيث يستهل مشواره في المجموعة بمواجهة نظيره الإسباني غداً «الخميس».

وتحدث مجاهد إلى لاعبي الفريق، وقال: نعلم جيداً أن قرعة مسابقة كرة القدم في الأولمبياد قد أوقعتنا في أقوى مجموعة بالدورة بما تضمه معنا من بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية إسبانيا والأرجنتين بالإضافة لأستراليا التي لا يستهان بها رغم احتلالها المركز الثالث آسيوياً.

وأضاف: إنكم في الوقت نفسه أبطال أفريقيا عن جدارة واستحقاق ويقع عليكم عبء تمثيل القارة السمراء أفضل تمثيل أمام العالم في مواجهة أبطال أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، ونثق كل الثقة في إمكاناتكم وقدرتكم على إحداث الفارق وتشريف بلدكم وإسعاد جماهيركم.