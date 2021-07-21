الملولي يتراجع عن الانسحاب ويدافع عن «حلم تونس»

تونس (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السباح أسامة الملولي قرر التراجع عن قرار انسحابه من المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وأوضحت اللجنة أن البطل العالمي والأولمبي تراجع عن قرار الانسحاب إثر استقباله من قبل رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان، وتدارس جملة المشاكل والعوائق التي يتظلّم منها البطل والحلول الممكنة لتجاوزها بعيدا عن التشنج والضغوط مع وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

وأضافت أنه على أثر اللقاء أعلن الرياضي التزامه بمواصلة الدفاع على الراية الوطنية في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتكفل اللجنة الوطنية الأولمبية بالسعي مع باقي الأطراف المعنية في حلّ الإشكاليات المذكورة.

وكان الملولي أعلن «الاثنين» في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن اعتزاله المنافسات الدولية وعدم المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو، بسبب نزاعه القضائي مع الاتحاد التونسي للسباحة.

ويقاضي الاتحاد الملولي، بطل العالم لسباق 1500 م حرة لعامي 2008 و2009، بسبب استخدام المبالغ المخصصة في إطار عقد بينهما قيد التنفيذ منذ 1999.

وتوترت علاقة الملولي بالاتحاد التونسي للسباحة على خلفية قيمة المنح المالية المرصودة له للتدرب استعداداً للمنافسات العالمية. ووصلت الأزمة بينهما إلى المحاكم قبل أيام، حيث مثل السباح التونسي أمام القضاء في قضية رفعها ضده الاتحاد قبل عامين، ويتهمه فيها بـ«سلب ونهب المال العام» من خلال المنح التي يحصل عليها، وهي التهمة التي ينفيها الملولي.

وتأهل الملولي لخوض سباق 10 كلم حرة في المياه المفتوحة في أولمبياد طوكيو، وهو الذي حقق ذهبية أولمبياد بكين 2008 في سباق 1500 م سباحة حرة، وذهبية 10 كلم في المياه المفتوحة وبرونزية 1500 م حرة في أولمبياد لندن 2012.

وبحسب السباح الذي سيخوض الألعاب الأولمبية للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية منذ الأولى عام 2000 في سيدني، استغل الاتحاد هذه المحاكمة لعدم دفع مبلغ 600 ألف دينار مستحق له عن التمارين التي خاضها لموسمي 2016-2017 و2017-2018. وبدأت وزارة الرياضة الأسبوع الماضي عملية تدقيق لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال.

