استبعاد أول رياضيين من الأولمبياد بسبب كورونا

طوكيو (د ب أ)

أصبحت لاعبة تايكوندو تشيلية، ومتزلجة هولندية، ولاعب تنس طاولة تشيكي، ولاعب كرة طائرة أميركي، أول رياضيين على مستوى فئتي الرجال والسيدات يتم استبعادهم من أولمبياد طوكيو، بعد أن تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أمس.

وجاءت نتيجة عينة لاعبة التايكوندو التشيلية، فيرناندا أجيري، إيجابية بعد خضوعها لاختبار الكشف عن فيروس كورونا مرتين لدى وصولها طوكيو قادمة من أوزباكستان.

وكان من المقرر أن تشارك أجيري في فئة 57 كجم في منافسات التايكوندو للسيدات بأولمبياد طوكيو يوم الأحد المقبل. كما جرى استبعاد المتزلجة الهولندية كاندي ياكوبس (31 عاماً) من الأولمبياد بعد تبين إصابتها بالعدوى.

وكان من المقرر أن تشارك ياكوبس في منافسات التزلج على الطريق للسيدات يوم الاثنين.

على الجانب الآخر تبين إصابة لاعب تنس الطاولة التشيكي بافل سيروتشيك ولاعب بفريق الكرة الطائرة الأميركي، لم يتم الكشف عن هويته، بفيروس كورونا.